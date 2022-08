Führungswechsel bei VW: Blume will Vorstand wohl verkleinern

Der künftige Volkswagen-Chef Oliver Blume kann den Konzern mit einem verkleinerten Vorstand führen. Der Aufsichtsrat habe am Dienstagabend über eine neue Führungsstruktur beraten, durch die zwei Ressorts an der Konzernspitze wegfallen sollen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Blume stehe für mehr Teamarbeit

Blume löst Diess am Donnerstag an der Konzernspitze ab. Insidern zufolge will der 54-Jährige auf einer Management-Tagung dann seine Strategie und sein Führungsverständnis erläutern. Zu der Veranstaltung in Lissabon soll das weltweite Topmanagement zugeschaltet werden.