AdBlue-Mangel: Verband warnt vor Versorgungsengpässen

Angesichts wachsender Knappheit des Diesel-Reinigers AdBlue warnt der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) vor massiven Auswirkungen auf die Branche und Versorgungsengpässen in Deutschland .

So produziere etwa der AdBlue-Hersteller SKW Piesteritz seit mehr als zwei Wochen kein AdBlue mehr, sagt BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt der Zeitung "Bild". "Kein AdBlue bedeutet keine Brummis. Und das bedeutet keine Versorgung für Deutschland", so Engelhardt.

Das könnte schwerwiegende Folgen für die Logistik in Deutschland sein. Bereits in zwei Wochen könne es zu ersten Engpässen im Handel kommen. Denn fast jeder Lkw in Deutschland fährt mit Diesel als Kraftstoff – und braucht dementsprechend AdBlue.