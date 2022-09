Offizielle Statistik: Zahl der Firmenpleiten steigt leich an

Zahl der Firmenpleiten steigt leicht an

Hakle, Görtz und Dr. Schneider: Zuletzt haben viele Unternehmen Insolvenz angemeldet. Auch in der offiziellen Statistik zeichnen sich mehr Firmenpleiten ab.

Nach zwei Monaten Abwärtstrend steigt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wieder. Im August wurden nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 6,6 Prozent mehr Regelinsolvenzen beantragt als im Juli. Die Statistiker wiesen am Montag darauf hin, dass die Insolvenzanträge oft erst mit Zeitverzug in die Statistik einfließen.