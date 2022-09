Patagonia-Gründer Chouinard: Der Milliardär, der sich für den Umweltschutz enteignet

Aktualisiert am 19.09.2022 - 14:32 Uhr

"Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär", schrieb Yvon Chouinard in einem offenen Brief, der die Unternehmenswelt leicht erschütterte. Mitte September gab der Gründer der Outdoor-Bekleidungs-Firma bekannt, er wolle alle Geschäftsanteile spenden. Ein ungewöhnlicher Schritt für jemanden, dessen Unternehmen laut Schätzungen drei Milliarden Dollar wert ist. Und doch wohlüberlegt.

Wo profitable Unternehmen es sonst kaum abwarten können, an die Börse zu gehen, entschied Chouinard sich für das Gegenteil.

Mit seiner Frau und zwei Kindern einigte Chouinard sich darauf, alle stimmberechtigenden Firmenanteile an eine Stiftung zu übertragen, die dafür sorgen soll, dass die ökologischen Werte des Unternehmens respektiert werden. Alle weiteren Aktien gehen an eine Umweltschutzorganisation, der künftig auch die Firmengewinne zugutekommen.

"Hoffentlich inspiriert das eine neue Form des Kapitalismus, der nicht darauf hinausläuft, dass es wenige reiche und massenhaft arme Menschen gibt", so Chouinard in einem Interview der "New York Times".