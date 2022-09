Fielmann: Der Marktführer wird 50 – alles begann mit einer kleinen Filiale

"Zu der Zeit wurden Millionen über die Kassenbrille diskriminiert", erinnerte sich Fielmann einmal. "Sie trugen sozusagen den Nachweis ihres niedrigen Einkommens auf der Nase."

Die "Demokratisierung der Brillenmode"

Um das zu ändern, schließt Fielmann 1981 zunächst mit einer AOK einen Sondervertrag zur Produktion von 90 unterschiedlichen Kassenbrillen. Alle großen Krankenkassen schließen sich in den Folgejahren an. Fielmann wird endgültig zum Magnet für mode- und preisbewusste Brillenträger. Legendär wird ein Werbespot, in dem ein kleines Mädchen stolz seine neue Kinderbrille zeigt und am Ende sagt: "Und mein Papi hat keinen Pfennig dazu bezahlt." Das Unternehmen selbst preist dies als "Demokratisierung der Brillenmode".

Marc Fielmann ist ein deutscher Unternehmer und Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG. (Quelle: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de)

Auch in der Branche, die in den ersten Jahren nicht immer glücklich mit der Konkurrenz dem aggressiven Newcomer war, wird dem Optiker bescheinigt, dem Thema Brille neuen Glanz verliehen zu haben: "Fielmann ist es in den 70ern und frühen 80ern ganz sicher gelungen, das verstaubte Image der Brille aufzupolieren", sagte Verbandspräsident Truckenbrod.

Frühere Konflikte wegen unterstellter Wettbewerbsverstöße sind aus Verbandssicht längst Geschichte. "Wir haben uns auch immer mal wieder gezankt", sagte Truckenbrod. "Da sind die Emotionen doch stark zurückgegangen."

Fielmann als bedeutendster Ausbildungsbetrieb für Optiker

Große Anerkennung hat sich Fielmann nach Truckenbrods Worten in der ganzen Branche mit der Ausbildung des Optikernachwuchses erworben. "Fielmann bildet enorm aus, und die Qualität der Ausbildung ist branchenweit als sehr gut anerkannt." Mehr als 7.000 Optikerinnen und Optiker werden dort nach Unternehmensangaben jährlich qualifiziert – laut Verband die Hälfte des gesamten Branchennachwuchses.

50 Jahre nach dem Start des ersten Geschäftes ist Fielmann ein börsennotierter Multi und – seit 2019 unter der Führung von Günther Fielmanns Sohn Marc – mit 22.000 Beschäftigten in 16 europäischen Ländern aktiv. Allein in Deutschland gibt es zurzeit rund 610 Filialen. Gemessen an 11.280 augenoptischen Betriebsstätten hierzulande klingt das wenig.

Apollo Optik auf Platz zwei hinter dem Branchenriesen

Aber in den Fielmann-Filialen geht rund jede zweite der in Deutschland verkauften 12,8 Millionen Brillen (2021) über den Ladentisch. Allein Fielmann kommt nach ZVA-Daten auf etwa 22 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.

Derweil ist Primus Fielmann mit dem Filialkonzept längst nicht mehr allein. Nach Berechnungen des Verbandes besitzen allein die zehn umsatzstärksten Unternehmen mehr als ein Fünftel aller 11.280 Betriebsstätten – und kommen auf etwa die Hälfte des gesamten Branchenumsatzes.