Gasumlage: Warum die Mehrwertsteuersenkung auf Gas Murks ist

Schon wieder greift die Regierung in die Preise ein, statt die Bürger zielgerichtet zu entlasten. Ein unnötig umständlicher Beschluss mit falschem Effekt.

Es wirkt wie das notdürftige Flicken eines Reifens, den man sehenden Auges durch einen Haufen Scherben gefahren hat: Erst belastet die Bundesregierung die Bürger mit einer Gasumlage, nur um sie kurz darauf wieder davon zu entlasten. Und als wäre das nicht schon unsinnig genug, macht sie keine echte Rolle rückwärts, sondern flickt mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas an anderer Stelle . Das ist nicht nur unnötig bürokratisch, sondern lässt vor allem auch jede Lenkungswirkung vermissen.

Wie schon beim Tankrabatt greift die Ampelkoalition in die Preise ein und macht ein knappes Gut für alle pauschal günstiger. Besser wäre es gewesen, den Sparanreiz wirken zu lassen und zielgenau jene zu entlasten, die es nötig haben.

Die Gießkanne ist zurück

So schlug die EU-Kommission kurz nach ihrer Ansage, Deutschland habe die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu erheben, vor, die zusätzlichen Einnahmen per Direktzahlung an die Haushalte zurückzugeben. Eine Idee, die auch führende deutsche Ökonomen für die erste Wahl halten, um Menschen mit geringen und mittleren Einkommen gezielt zu entlasten.