Diese zusätzlichen Umlagen müssen Verbraucher noch zahlen

"Die beiden Gassorten unterscheiden sich physikalisch voneinander und sind auch vom Brennwert nicht ganz gleichwertig", so der Experte. "In dem Gas aus Russland und der Nordsee steckt mehr Energie." Das Problem: Das Gasnetz kann je nach Region immer nur eine Sorte Gas transportieren, ein Vermischen ist nicht möglich.

Wenn nun in einem Gebiet mit L-Gas nicht genug bevorratet wurde, muss H-Gas her – oder umgekehrt. Dafür muss es vorher chemisch umgewandelt werden. "Das ist ein ziemlich komplexer Prozess", so Pietsch. "Und die Kosten dafür werden über alle Gaskunden gemittelt." Die Überlegung dahinter: Alle profitierten von der Umwandlung, da sie die Versorgungssicherheit erhöht. Die Konvertierungsumlage schlägt mit 0,038 Cent pro Kilowattstunde genauso wie die Konvertierungsumlage nicht allzu sehr zu Buche.

Und was kosten die Haushalte die weiteren Umlagen insgesamt?

Damit belasten die Umlagen die Haushalte längst nicht so stark wie die Gasbeschaffungsumlage. "Aber in der aktuellen Situation kommt es für viele Menschen auf jeden Euro an", so Pietsch. "Ich bin überzeugt: Auch die Besserverdiener werden sparen." Jeder werde seinen Komfort einschränken müssen, denn die aktuellen Preise gingen an niemandem spurlos vorüber.