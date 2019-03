Pflegestärkungsgesetz

Pflegebedürftigkeit: Von Pflegestufen zu Pflegegraden

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II wird seit dem 1. Januar 2017 der Begriff der Pflegebedürftigkeit neu definiert. Aus den bisher drei Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade. Welche Folgen das hat und wie die Leistungen gestaffelt sind, lesen Sie hier.



Im Mittelpunkt der Pflegereform sollen die individuelle Pflege- und Lebenssituation der Menschen und deren Bedürfnisse stehen. Ziel ist, die Selbstständigkeit der Menschen im Alltag zu stärken. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Demenzkranke werden gegenüber körperlich beeinträchtigten Menschen nicht mehr schlechter gestellt.

Gleichberechtigter Zugang: Mit der Umsetzung der Pflegereform werden Pflegebedürftige seit 2017 gleich gestellt – egal, ob es sich um eine körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung handelt.

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Seitdem wird die Bedürftigkeit nach dem Grad der Selbstständigkeit beurteilt. Zur besseren individuellen Einstufung der Pflegebedürftigen wurden ab 1. Januar 2017 die drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt.

Info: Die Leistungen der Pflegeversicherung werden von den gesetzlichen Pflegekassen, privaten Versicherungsunternehmen oder Beihilfestellen gewährt. Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen der gesetzlichen oder privaten Kranken-/Pflegeversicherung.

Überleitung der Pflegegrade nach

Pflegebedürftige mit Pflegestufe I in den Pflegegrad 2,

Pflegebedürftige mit Pflegestufe II in den Pflegegrad 3

Pflegebedürftige mit Pflegestufe III in den Pflegegrad 4

(Quelle: § 27k BVG – Überleitung in die Pflegegrade sowie § 140 SGB XI Anzuwendendes Recht und Überleitung in die Pflegegrade)

Versicherte mit körperlichen Einschränkungen wurden in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet – also von Pflegestufe I in Pflegegrad 2. Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, also mit Demenz oder geistiger Behinderung, wurden in den übernächsten Pflegegrad eingruppiert, zum Beispiel von Stufe I in Pflegegrad 3.

Pflegegrad bestimmt Leistungen der Pflegekasse

Die Leistungen der Pflegekasse richten sich nach dem Pflegegrad. Je höher der Pflegegrad, desto höher sind die Leistungen.

Pflegegrad Leistung Pflegekasse pro Monat Pflegegrad 1 125 Euro Pflegegrad 2 770 Euro Pflegegrad 3 1.262 Euro Pflegegrad 4 1.775 Euro Pflegegrad 5 2.005 Euro

Änderungen beim Eigenanteil im Pflegeheim

Die Zuschüsse durch die Pflegekassen übersteigen jedoch die Kosten für die Pflege in einem Pflegeheim. Für die Differenz müssen die Pflegebedürftigen oder deren Angehörige selbst aufkommen.



Auch hier gab es mit dem Pflegestärkungsgesetz II eine Änderung: Wird ein Heimbewohner in einen höheren Pflegegrad eingestuft, bleibt es beim bisherigen Eigenanteil. Allein der Eigenanteil für den Pflegegrad 1 liegt höher. Das hat einen Grund: Menschen mit diesem Pflegegrad sollten vorrangig zu Hause bzw. ambulant gepflegt werden.

Pflegeeigenanteil: Seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II gilt für die Pflegegrade 2 bis 5 ein einheitlicher pflegebedingter Eigenanteil innerhalb derselben Einrichtung.

Je nach Bundesland und Einrichtung variiert der Eigenanteil an den Pflegekosten. Das führt zum Beispiel dazu, dass in Thüringen im Durchschnitt 225 Euro und am anderen Ende der Skala 869 Euro im Saarland fällig werden.

Der Pflegeeigenbetrag im Durchschnitt je Bundesland:

Thüringen: 225 Euro

Schleswig-Holstein: 289 Euro

Mecklenburg-Vorpommern: 295 Euro

Sachsen-Anhalt: 303 Euro

Sachsen: 312 Euro

Niedersachsen: 346 Euro

Bremen: 473 Euro

Brandenburg: 479 Euro

Hessen: 587 Euro

Hamburg: 600 Euro

Rheinland-Pfalz: 663 Euro

Bayern: 725 Euro

Nordrhein-Westfalen: 758 Euro

Baden-Württemberg: 768 Euro

Berlin: 856 Euro

Saarland: 869 Euro

Umsorgen in der Familie: Bei der Einstufung in die Pflegegrade wird darauf geachtet, inwiefern sich der Pflegebedürftige noch selbst versorgen kann. (Quelle: Xesai/Getty Images)



Pflegeversicherung – Leistungen im Überblick

Leistung Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Pflegegeld - 316 Euro 545 Euro 728 Euro 901 Euro Pflegesachleistung, häusliche Pflege - 689 Euro 1.298 Euro 1.612 Euro 1.995 Euro Teilstationäre Pflege (Tag/Nacht) - 689 Euro 1.298 Euro 1.612 Euro 1.995 Euro Vollstationäre Pflege 125 Euro 770 Euro 1.262 Euro 1.775 Euro 2.005 Euro Entlastungsbeitrag 125 Euro 125 Euro 125 Euro 125 Euro 125 Euro

Die Leistungen werden monatlich gewährt. Die häusliche Pflege hat Vorrang vor der stationären Pflege. Ob der Anspruch auf Unterbringung in einem Heim besteht, wird in der Regel vom Medizinischen Dienst der Kassen (MDK) begutachtet.



Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 müssen den Pflegedienst aus eigener Tasche zahlen. Sie haben jedoch Anspruch auf den sogenannten Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro, der bei den Kassen abgerechnet werden muss.

Die Alternative: Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege

Leistung Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Kurzzeitpflege - 1.612 Euro 1.612 Euro 1.612 Euro 1.612 Euro Verhinderungspflege - 1.612 Euro 1.612 Euro 1.612 Euro 1.612 Euro

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 haben für den Zeitraum von acht Wochen je Kalenderjahr Anspruch auf eine vollstationäre Pflege – auch Kurzzeitpflege genannt. Die Verhinderungspflege gibt betreuenden Angehörigen die Möglichkeit einer Auszeit von bis zu sechs Wochen pro Kalenderjahr. Die Kosten sowohl für die vollstationäre als auch die Pflege zu Hause durch einen Pflegedienst werden bis zu einer Höhe von 1.612 Euro pro Jahr begrenzt. Beide Pflegeformen können auch miteinander kombiniert werden.

Fördern der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen

Leistung Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 Pflegehilfsmittel 40 Euro 40 Euro 40 Euro 40 Euro 40 Euro Wohnumfeld 4.000 Euro 4.000 Euro 4.000 Euro 4.000 Euro 4.000 Euro Wohngruppenzuschlag 214 Euro 214 Euro 214 Euro 214 Euro 214 Euro Beratung 23 Euro 23 Euro 23 Euro 33 Euro 33 Euro

Ziel der Pflegereform ist der weitestgehende Erhalt der Selbstständigkeit eines Pflegebedürftigen. Aus diesem Grund werden auch Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds gefördert – und das mit bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme.

Der Zuschuss für Beratungsleistungen wird beim Pflegegrad 1 bis 3 je Halbjahr und bei Pflegegrad 4 bis 5 vierteljährlich gezahlt.

Aufenthalt in einem Pflegeheim: Pflegende Angehörige sollen mit der Pflegereform besser gestellt werden. Sie können zum Beispiel mit der Verhinderungspflege eine kleine Auszeit nehmen. (Quelle: alvarez/Getty Images)



Pflegereform – Indirekte Nachteile

Menschen sollen so lange zu Hause gepflegt werden wie möglich und zur Selbstständigkeit befähigt werden. Aus diesem Grund werden Pflegebedürftige ohne körperliche Beeinträchtigung in der Regel in keinen hohen Pflegegrad eingestuft. Im Vergleich zu den zuvor geltenden drei Pflegestufen erhalten diese dann weniger Geld – vor allem, wenn sie sich für den Umzug in ein Pflegeheim entscheiden.



Menschen mit den niedrigeren Pflegegrad 2 oder 3 erhalten dann weniger als ihnen bis 2016 bei Pflegestufe 1 zugestanden hätte – statt 1.064 Euro beträgt der Pflegezuschuss nur noch 770 Euro. Ähnlich ist es bei der früheren Pflegestufe II, die bei rein körperlichen Defiziten dem Pflegegrad 3 entspricht. Seit 2017 gibt es dafür noch 1.264 Euro – statt wie bisher 1.330 Euro.

Ziel des Pflegestärkungsgesetzes II ist, dass Pflegebedürftige möglichst lange in ihrem persönlichen Umfeld bleiben können. Daher wird das private Engagement für die schwere Pflegearbeit gestärkt – vor allem in der Familie. Pflegende Angehörige sollen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung besser abgesichert werden. Zudem werden Hilfen – etwa für Urlaub oder bei Krankheit – verbessert. So wurde das Angebot an Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege ausgebaut.