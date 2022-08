Flüchtlinge | Wahl in Italien: Droht danach das Aus für die Seenotrettung?

Tausende wollen von Nordafrika aus jedes Jahr auf teils klapprigen Booten Malta oder Süditalien erreichen. Laut Innenministerium in Rom kamen 2022 bislang rund 45.000 Menschen an den italienischen Küsten an – im Vergleichszeitraum 2021 waren es gut 32.000. Die Vereinten Nationen zählten in diesem Jahr bereits mehr als 900 Tote oder Vermisste im zentralen Mittelmeer.

Am Donnerstag konnten rund 40 Menschen vor der Insel Lampedusa gerde noch gerettet werden, nachdem ihr Holzboot gekentert war. Papst Franziskus spricht immer wieder vom "größten Friedhof Europas" und fordert die Politik zu mehr Humanität gegenüber Flüchtenden auf.

Rechtes Bündnis vor Wahlsieg

Meloni und ihre zwei Verbündeten Matteo Salvini (Lega) und Silvio Berlusconi (Forza Italia) haben etwas ganz anderes vor. Bei einem Wahlsieg am 25. September – und der ist laut Umfragen sehr wahrscheinlich – wollen sie Italien für Migranten abriegeln. Und die libyschen Sicherheitskräfte dürften laut Meloni gerne mithelfen.

Der Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke: Der Grünen-Politiker war seit Ende Juli an Bord des deutschen Seenotrettungsschiffs "Sea-Eye 4". (Quelle: Privat/dpa)

Für Menschen, die ihre Heimat verlassen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa die Flucht wagen, ist das ein Albtraumszenario. Das weiß auch der Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke von den Grünen. Er war seit Ende Juli an Bord der "Sea-Eye 4" und redete mit den Geretteten über deren Erlebtes. Manche dieser Berichte ließen ihn abends im Bett noch lange wach bleiben.

"Ein Gast auf dem Schiff erzählte mir von seiner Zeit in Libyen, den Camps dort, dass durch den aufflammenden Bürgerkrieg in Tripolis in den Straßen Kämpfe stattfinden und überall geschossen wurde", berichtet Pahlke der Deutschen Presse-Agentur. "Er sagte mir, als schwarzer Mensch hat man in Libyen keine Rechte." Just dort sollen Migranten nach dem Wunsch Melonis festgehalten und überprüft werden.

Ampelkoalition für Pflicht zur Seenotrettung

Der Haltung widerspricht in Deutschland der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Die Pflicht zur Seenotrettung steht dort ebenso wie das Bestreben der Bundesregierung für "eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung im Mittelmeer".