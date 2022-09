Live: Gorbatschow wird beerdigt – Orbán kündigt Teilnahme an

Russland nimmt Abschied vom ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, der vor allem im Ausland großes Ansehen genoss. Der Friedensnobelpreisträger, der als einer der Väter der deutschen Einheit gilt, wird an diesem Samstag in Moskau bestattet. Er war am Dienstag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben.

Die Trauerfeier begann gegen 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ). Hunderte Menschen versammelten sich am Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kremls. Dort ist der Leichnam des Friedensnobelpreisträgers zunächst für mehrere Stunden aufgebahrt. Viele warteten mit Blumen in den Händen vor dem Gebäude.



Traditionell wurden im Haus der Gewerkschaft die Särge der Sowjetführer nach ihrem Tod aufgestellt. Danach soll er auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster bestattet werden – neben seiner Frau Raissa.