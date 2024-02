Aktualisiert am 04.02.2024 - 14:06 Uhr

04.02.2024

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat für heftigen Widerspruch mit Aussagen über die Halbinsel Krim gesorgt und die ukrainische Regierung brüskiert. Anlass ist ein Interview des Präsidenten beim YouTube-Projekt "Kanal Zero". Dort sprach Duda über den Krieg in der Ukraine und die Chancen Kiews, diesen zu gewinnen.

Er sehe es für möglich an, dass die Regionen Donezk und Luhansk zurückerobert werden können, sagte das polnische Staatsoberhaupt. Er fügte aber hinzu: "Ich weiß nicht, ob (die Ukraine) die Krim zurückerhalten wird." Dabei ging es aber offensichtlich nicht nur um militärische Aspekte. "Die Krim-Halbinsel ist ein besonderer Ort, auch aus historischen Gründen. Denn eigentlich, wenn man sich das historisch betrachtet, war sie für die meiste Zeit in der Hand Russlands." Damit folgt Duda der russischen Propaganda: Moskau begründet die Besetzung der Krim und den Überfall auf die Ukraine auch damit, dass die Gebiete zum Russland gehörten.

Das Interview rief umgehend den ukrainischen Botschafter in Polen, Wasyl Zwarycz, auf den Plan. "Die Krim ist Ukraine. Das ist so und wird so bleiben", schrieb er auf der Plattform X. "Die Befreiung der Krim ist eine gemeinsame Aufgabe für uns und die freie Welt", schrieb Zwarycz, "es besteht kein Zweifel, dass wir sie erreichen werden."