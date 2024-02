Heftige Kämpfe im Süden des Gazastreifens dauern an. Die israelische Armee hat einen Angriff auf einen Hisbollah-Kommandeur gestartet. Alle Informationen im Newsblog.

Israel hat Sorge vor einseitiger Anerkennung von Palästinenserstaat

10.30 Uhr: Israel hat laut einem Zeitungsbericht die Sorge, die USA könnten im Rahmen der Bemühungen um eine Zweistaatenlösung einen palästinensischen Staat auch ohne Zustimmung Israels anerkennen. Die israelische Zeitung "Maariv" schreibt, Israel sehe "intensive Aktivitäten" der US-Regierung mit dem Ziel einer Einigung des Westjordanlands und des Gazastreifens unter einer palästinensischen Regierung.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ab. Damit ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Bemühungen darum kamen zuletzt aber jahrelang nicht mehr voran. Auch die Terrororganisation Hamas, die 2007 ein Jahr nach ihrem Wahlsieg gewaltsam die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen hatte, lehnt dies ab.

Die USA etwa wollen, dass eine reformierte Palästinensische Autonomiebehörde nach dem Ende des Krieges die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt. Netanjahu will dagegen, dass Israel auch nach Kriegsende die Sicherheitskontrolle dort beibehält, und fordert eine Entmilitarisierung des Küstengebiets.

Behörde: Knapp 28.000 Menschen im Gazastreifen getötet

09.58 Uhr: Im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bei den israelischen Angriffen insgesamt 27.947 Menschen getötet worden. 67.459 Palästinenserinnen und Palästinenser seien zudem seit Kriegsbeginn verletzt worden. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 107 Menschen getötet und 142 verletzt worden. Die Zahl der Opfer könnte noch weitaus höher sein, da viele Menschen vermisst werden und unter den Trümmern zerstörter Gebäude liegen dürften.

Biden kritisiert Israel: "Reaktion übertrieben"

5.20 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag (Ortszeit) in einer Rede vor Reportern im Weißen Haus kritische Töne zu dem Ausmaß von Israels militärischer Reaktion im Gazastreifen angeschlagen. "Ich bin, wie Sie wissen, der Ansicht, dass die Reaktion im Gazastreifen übertrieben war", sagte Biden und fügte hinzu: "Ich setze mich jetzt sehr stark dafür ein, dass es einen Waffenstillstand für die Geiseln gibt." Es gebe eine Menge unschuldiger Menschen, die hungerten, in Schwierigkeiten seien und sterben würde. Dies müsse aufhören, betonte der Präsident. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU-Kriegsschiffe sollen auch vor der iranischen Küste in Stellung gehen

5.15 Uhr: Der kurz vor dem Start stehende EU-Marineeinsatz im Nahen Osten könnte Handelsschiffe auch vor möglichen Bedrohungen aus dem Iran schützen. Wie nach Informationen der dpa aus dem Beschluss für die Operation Aspides hervorgeht, sollen europäische Kriegsschiffe nicht nur im Roten Meer und im Golf von Aden, sondern auch in der Straße von Hormus sowie im Persischen Golf und im Golf von Oman zur Begleitung von Handelsschiffen eingesetzt werden können. All diese drei Seegebiete liegen vor der Küste des Irans. Die deutsche Fregatte "Hessen" ist bereits in Richtung Rotes Meer ausgelaufen, um dort die Handelsschifffahrt gegen Angriffe der militant-islamistischen Huthi-Miliz zu sichern. Das Kriegsschiff mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord verließ am Donnerstag den größten Stützpunkt der deutschen Marine in Wilhelmshaven.

USA wehren Huthi-Angriffe im Jemen ab

3.20 Uhr: Die US-Streitkräfte haben mehrere Ziele der militant-islamistischen Huthi-Miliz im Jemen attackiert. Es seien Angriffe gegen vier unbemannte Wasserfahrzeuge und sieben Marschflugkörper geführt worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Die Schiffe und Marschflugkörper seien in von den Huthi kontrollierten Gebieten entdeckt und als direkte Gefahr für US-Marine-Schiffe und Handelsschiffe bewertet worden.

Berichte: Israelische Luftangriffe in Rafah

1.45 Uhr: Arabische und israelische Medien berichten von aktuellen israelischen Luftangriffen in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens. Laut Al Jazeera, gibt es Berichte über Angriffe auf Gebäude und mehrere Todesopfer.