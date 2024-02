Alexej Nawalny , prominentester Kritiker der russischen Führung, ist tot. Das teilte die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal am Freitag mit, wie die staatliche Agentur Tass meldete. Der Kremlkritiker sei am Freitag in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion gestorben. Mehr dazu lesen Sie hier .

Olaf Scholz: Russland schon lange keine Demokratie mehr

SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb auf X: "Jedes Jahr wünschen wir uns, dass die Welt ein besserer Ort wird. Wird sie nicht. So nicht. Die Nachricht vom Tod von Nawalny ist eine der Nachrichten, die dies auf brutale Weise zeigt. Möge er in Frieden ruhen."

"Nawalny war Putins Angstgegner"

Auch die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckardt äußerte sich auf X zum Tod Nawalnys. "Was für ein mörderisches System. Nawalny war Putins Angstgegner. Er stand für ein Russland, in dem Meinungen frei und Wahlen fair sind. Mein tiefes Mitgefühl, seiner Familie und Freunden."

Hofreiter: "Russland ist ein Verbrecherstaat geworden"

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter , kritisierte nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod die russische Führung. "Es zeigt einfach ein weiteres Mal, dass Russland ein Verbrecherstaat geworden ist", sagte Hofreiter t-online am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Man dürfe "dieser Diktatur in keinster Form nachgeben."

"Als stärkster Verfechter russischer Demokratie"

Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz forderte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Regierung in Moskau eindringlich zu einer Aufklärung der Todesumstände des Kremlkritikers auf. "Meine Botschaft ist, dass wir alle Fakten klären müssen und dass Russland all die ernsten Fragen zu den Ursachen seines Todes beantworten muss", sagte Stoltenberg am Freitag in einer ersten Reaktion.