Nach dem iranischen Angriff auf Israel wächst die Sorge vor einer Eskalation. Mehr Informationen im Newsblog.

Der Iran hat in der Nacht Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Israel hat mittlerweile Entwarnung gegeben. Einen Überblick finden Sie hier. In diesem Nachrichtenblog lesen Sie die aktuellsten Entwicklungen:

Israels Armee: Hamas hält auch in Rafah Geiseln fest

0 Uhr: Die radikalislamische Hamas hält nach Angaben der israelischen Armee auch in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens Geiseln fest. "Die Hamas hält immer noch unsere Geiseln im Gazastreifen fest", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Auch in Rafah würden Geiseln festgehalten "und wir werden alles tun, was wir können, um sie nach Hause zurückzubringen", fügte Hagari hinzu.

In einer Erklärung teilte die Armee zudem mit, sie habe "ungefähr zwei Reservebrigaden für operative Einsätze" einberufen. Die Armee machte keine Angaben dazu, ob diese Brigaden im Gazastreifen eingesetzt werden sollen. Nach monatelangen erbitterten Kämpfen hatte Israel vor einer Woche alle Soldaten aus Chan Junis im südlichen Gazastreifen abgezogen. Damit verblieb nur noch eine Brigade in dem Palästinensergebiet.

In Rafah an der Grenze zu Ägypten haben nach UN-Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 1,5 Millionen Palästinenser aus anderen Teilen des Gazastreifens Zuflucht gesucht. Israel plant in Rafah trotz internationaler Kritik eine Bodenoffensive und bezeichnet die Stadt als letzte verbliebene Hochburg der Hamas in dem Palästinensergebiet.

Sonntag, 14. April 2024

Guterres: "Jetzt ist es an der Zeit, den Konflikt zu entschärfen"

23.10 Uhr: Nach dem Angriff des Irans auf Israel hat UN-Generalsekretär António Guterres vor dem Sicherheitsrat dringend zur Deeskalation aufgerufen. "Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds", sagte Guterres am Sonntag bei einer Sondersitzung des Gremiums in New York. "Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden großen Konflikts. Jetzt ist die Zeit, zu entschärfen und zu deeskalieren. Jetzt ist die Zeit für maximale Zurückhaltung."

Die Sondersitzung war auf Bitten Israels einberufen worden. Zuvor hatte der Iran in der Nacht zum Sonntag erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik seinen Erzfeind Israel direkt angegriffen. Die Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben Dutzende Drohnen und Raketen ab. Die Operation mit dem Titel "Aufrichtiges Versprechen" wurde als Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger Offiziere in Syrien dargestellt. Am 1. April waren bei einem mutmaßlich von Israel geführten Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle getötet worden.

"Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, auf Frieden hinzuarbeiten", sagte Guterres vor dem Sicherheitsrat. "Weder die Region noch die Welt können sich mehr Krieg leisten."

Biden: Israel habe letzte Runde gegen Iran gewonnen

21.01 Uhr: US-Präsident Joe Biden teilte Premierminister Benjamin Netanjahu gestern Abend in einem Telefongespräch mit, dass Israel diese letzte Runde gegen den Iran gewonnen habe. "Israel hat in diesem Schlagabtausch wirklich weit die Nase vorn. Es hat die IRGC-Führung in der Levante ausgeschaltet, der Iran hat versucht zu reagieren, und Israel hat eindeutig seine militärische Überlegenheit demonstriert, indem es diesen Angriff vereitelt hat, insbesondere in Abstimmung mit seinen Partnern", so ein hoher Regierungsbeamter in einem Briefing mit Reportern.

Laut dem Beamten habe die Hamas gehofft, der iranische Angriff würde ihr Ziel, einen regionalen Krieg auszulösen, voranbringen. "Wir werden dafür sorgen, dass ihnen das nicht gelingt", so der Beamte. Die USA hätten zwar Meinungsverschiedenheiten mit Israel "in einer Reihe von Dingen, insbesondere in Bezug auf den Gazastreifen. Aber wenn es um die Verteidigung Israels gegen den Iran geht, ist unser Engagement wirklich unumstößlich", so der Beamte weiter.

Baerbock will EU-Sanktionen gegen Iran ausweiten