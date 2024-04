Diebe zapfen Pipeline an – Feuerinferno

Israel ist empört wegen möglicher amerikanischer Sanktionen gegen die eigene Armee. Ein Geheimdienstchef tritt zurück. Mehr Informationen im Newsblog.

Medienberichten zufolge hat Israel einen Vergeltungsschlag gegen den Iran durchgeführt. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings nicht. Hier finden Sie einen Überblick. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie hier im Blog verfolgen:

US-Stützpunkt im Irak mit Drohnen angegriffen

16.09 Uhr: US-Truppen im irakischen Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad sind nach amerikanischen Angaben mit Drohnen angegriffen worden. Es seien keine Schäden entstanden oder Amerikaner verletzt worden, teilt ein Mitarbeiter der US-Regierung mit. Dies sei der zweite Angriff auf US-Soldaten in der Region in weniger als 24 Stunden. Damit scheint eine dreimonatige Pause der Angriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien zu enden. Zuvor hatten von Iran unterstützte schiitische Milizen fast täglich US-Stützpunkte mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Anschlag: Zwei Verletzte bei Autoattacke in Jerusalem

12.12 Uhr: Bei einem Anschlag mit einem Auto in einer belebten Einkaufsstraße in Jerusalem sind am Montag, kurz vor Beginn des jüdischen Pessach-Festes, zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei rammte ein Auto zwei Zivilisten, anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter zu Fuß vom Tatort. Die beiden Zivilisten im Alter von 18 und 22 Jahren erlitten demnach leichte Verletzungen. Die Fahndung nach den Tätern sei eingeleitet worden, teilt die Polizei weiter mit.

In israelischen Medien veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie ein weißes Auto an einer Straßenecke in eine Gruppe von Menschen fährt. Später rammt das Auto ein anderes parkendes Fahrzeug. Anschließend steigen zwei Männer aus, wobei einer der Angreifer versucht, mit einer Schusswaffe zu schießen. Wenige Sekunden später ist zu sehen, wie beide Männer vom Tatort flüchten.

Iran: Atomwaffen haben in unserer Nukleardoktrin keinen Platz

11.42 Uhr: Das Außenministerium des Iran bekräftigt, dass das Land mit seinem Atomprogramm rein zivile Absichten verfolge und nicht den Bau einer Atombombe. "Der Iran hat wiederholt erklärt, dass sein Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Atomwaffen haben in unserer Nukleardoktrin keinen Platz", sagt Ministeriumssprecher Nasser Kanaani auf einer Pressekonferenz in Teheran. Der innerhalb der Revolutionsgarden für Nuklearsicherheit zuständige Befehlshaber Ahmed Haghtalab hatte vergangene Woche gesagt, Teheran könnte sich durch Drohungen Israels veranlasst sehen, seine Atomdoktrin zu überprüfen "und von seinen bisherigen Überlegungen abzuweichen".

Israel plante offenbar größeren Angriff gegen Iran

11.38 Uhr: Israel hat einem Medienbericht zufolge ursprünglich einen umfassenderen Angriff gegen den Iran geplant. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf drei hochrangige israelische Regierungsmitarbeiter. Demnach sollten mehrere militärische Ziele im Iran bombardiert werden, auch in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran. Nach Appellen aus den USA, Deutschland und Großbritannien habe sich Israel letztendlich für einen begrenzten Schlag entschieden.

Israel hatte nach übereinstimmenden Medienberichten am vergangenen Freitag einen Angriff gegen den Iran ausgeführt. Dabei wurde nach Angaben der "New York Times" eine Luftwaffenbasis in der Provinz Isfahan unweit iranischer Atomanlagen von einer Rakete getroffen. Israel äußert sich zu dem Angriff nicht offiziell, der Iran spielt ihn herunter.

Der begrenzte Schlag habe es dem Iran ermöglicht, auf eine Gegenreaktion zu verzichten, berichtet die Zeitung weiter. Die israelische Luftwaffe habe eine zweite Rakete absichtlich zerstört, um größere Schäden zu vermeiden. Der Militärschlag sollte dem Bericht zufolge zeigen, dass Israel in der Lage sei, den Iran anzugreifen, ohne in dessen Luftraum einzudringen. Auch die Provinz Isfahan sei bewusst ausgewählt worden. Dort befinden sich wichtige Einrichtungen der iranischen Rüstungsindustrie sowie die Atomanlage Natans, wo der Iran Uran bis zu 60 Prozent anreichert.

Israels Geheimdienstchef tritt zurück