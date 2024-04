Per Zug durch Deutschland – jetzt spielen

Im Iran ist es offenbar zu Explosionen gekommen. US-Medien berichten von einem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelisches Militär will mögliche Attacke nicht kommentieren

5.48 Uhr: Das israelische Militär hat der Nachrichtenagentur AFP zu Berichten über Explosionen und Angriffe im Iran und in Syrien mitgeteilt, dass "wir derzeit keinen Kommentar abgeben können". Dies berichtet AFP unter Berufung auf einen Medienbericht der Zeitung "Times Of Israel".

Israelische Medien: Sicherheitstreffen in Tel Aviv

5.40 Uhr: Der israelische Kanal 12 berichtet, dass im israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv ein Sicherheitstreffen begonnen habe.

Iran: Drohnen abgeschossen - Medien: Nuklearanlagen sicher

5.30 Uhr: Die iranische Luftabwehr hat nach Angaben der iranischen Weltraumbehörde mehrere kleine Drohnen "erfolgreich abgeschossen". Zunächst habe es keine Informationen über einen möglichen Angriff mit Raketen gegeben, erklärte ein Sprecher der Behörde am Freitag im Onlinedienst X.

Das Staatsfernsehen hatte berichtet, Explosionen seien nahe der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes zu hören gewesen. Die Nuklearanlagen in der Provinz Isfahan seien "völlig sicher", berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf "verlässliche Quellen". "Die in einigen ausländischen Medien veröffentlichten Informationen über einen Vorfall in diesen Anlagen sind nicht korrekt."

Israel: Sirenenalarm im Norden des Landes

5.17 Uhr: Im Norden Israels heulen den Angaben des israelischen Militärs zufolge Warnsirenen auf. Dies folgt auf unbestätigte Meldungen über israelische Angriffe im Iran.

US-Beamter: Ziel des Angriffs nicht nuklear

5.10 Uhr: Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet unter Berufung auf eine "zuverlässige Quelle", dass die Atomanlagen in der Provinz Isfahan "vollkommen sicher" seien. Andere iranische Medien berichten dasselbe. Israel hat einen Angriff im Iran durchgeführt, sagte zudem ein US-Beamter am Freitag gegenüber CNN. Das Ziel des Angriffs sei nicht nuklear gewesen, fügte der Beamte hinzu.

Iranische Staatsmedien: Mehrere Flughäfen geschlossen

5 Uhr: Laut iranischen Staatsmedien sind die Flughäfen von drei Städten des Landes geschlossen worden. Demnach wurden alle Flüge von und nach Teheran, Isfahan und Schiras gestrichen.

Iran: Luftabwehr in mehreren Provinzen des Landes aktiviert

4.40 Uhr: Im Iran ist Staatsmedien zufolge in mehreren Provinzen des Landes die Luftabwehr aktiviert worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete in der Nacht zu Freitag auch über eine Explosion in der Provinz Isfahan.

Laut der Nachrichtenagentur Fars war der Grund für die Explosion in der Nacht zu Freitag nahe der Metropole Isfahan noch unbekannt. Sie ereignete sich demnach nahe dem Flughafen der Millionenstadt. Wie Fars auf Telegram berichtete, befindet sich dort auch ein Militärstützpunkt. Laut Fars untersuchen lokale Behörden den Vorfall, in dessen Folge der Betrieb an mehreren Flughäfen des Landes eingestellt wurde.

Medienberichte: Israel attackiert Ziele im Iran

3.41 Uhr: Der US-Sender ABC News berichtet unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, israelische Raketen hätten ein – zunächst nicht näher genanntes – Ziel im Iran getroffen. Der arabischsprachige Sender al-Arabiya berichtet unter Berufung auf iranische und israelische Medien von Angriffen auf die Stadt Isafahan. Dort soll es offenbar massive Explosionen gegeben haben. In sozialen Medien berichten iranische Beobachter ebenfalls von Explosionen in Isfahan.

Isfahan gilt als Zentrum des iranischen Atomforschungsprogramms, die Stadt beherbergt mehrere Nuklearanlagen. Möglich ist laut ABC News auch, dass Israel weitere Ziele im Irak und in Syrien angegriffen hat, die mit dem iranischen Regime in Verbindung stehen.

Ende Januar 2023 war im Iran eine Munitionsfabrik des Verteidigungsministeriums nahe Isfahan mit mehreren kleinen Drohnen angegriffen worden. Der Iran machte damals Israel als Drahtzieher für die Attacke verantwortlich. Das "Wall Street Journal" berichtete danach unter Berufung auf "mit der Operation" vertraute Personen, dass Israel hinter den Angriffen stehe. Ende Januar ließ die iranische Justiz im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Fabrik vier Männer nach einem international viel kritisierten Verfahren hinrichten.

