Iranische Medien sprechen von "Eindringlingen" im Iran

Bericht: Israelischer Funktionär bestätigt Luftangriff auf Iran

Berichte: Raketenalarm in Nordisrael war Fehlalarm

6.29 Uhr: Nach Berichten über eine Explosion nahe der iranischen Stadt Isfahan hat sich ein in Nordisrael ausgelöster Raketenalarm anscheinend als Fehlalarm herausgestellt. Eine Warnung vor dem Anflug feindlicher Flugobjekte in mehreren Orten am frühen Freitagmorgen sei ein Fehlalarm gewesen, berichteten mehrere Medien kurze Zeit drauf.