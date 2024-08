Unter den deutschen Staatsbürgern, die frei kamen, ist neben Rico K. und Patrick S. auch der 19-jährige Deutsch-Russe Kevin L. und der Politologe Demuri W., die beide wegen Landesverrats verurteilt worden waren, und der wegen Landesverrats angeklagte Aktivist German M. Hier sehen Sie einen Überblick, wer die Freigelassenen sind.

Informationen über Austausch hatten sich immer mehr verdichtet

Seit Tagen hatten sich Spekulation über einen großen Gefangenenaustausch gemehrt. So hatte es Berichte über die Verlegung zahlreicher politischer Gefangener in Russland an unbekannte Orte gegeben, darunter auch die früheren Leiterinnen der Regionalstäbe des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny. Seit Mittwochabend verdichteten sich die Informationen über einen großen internationalen Deal schließlich immer mehr.

Kremlchef Wladimir Putin, der in der Kritik steht, politische Gefangene als Geiseln zu nutzen, um Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen, hatte zuletzt wiederholt die Bereitschaft zu einem Austausch erklärt. Putin hatte besonders großes Interesse am in Deutschland inhaftierten "Tiergartenmörder".

Der Austausch Krasikows war in Deutschland nicht unumstritten. Nach Recherchen des "Spiegel" und der Plattform "Bellingcat" handelte Krasikow im Auftrag des Kreml, als er den oppositionellen Georgier im Tiergarten erschoss. Auch stellte das Berliner Kammergericht, vor dem der Russe verurteilt worden war, die besondere Schwere der Schuld fest. Er saß bislang in deutschen Hochsicherheitsgefängnissen.

Zudem existiert im deutschen Recht keine eigene gesetzliche Grundlage dafür, Straftätern ihre Strafe zu erlassen und sie so für einen Gefangenenaustausch freizugeben. Lediglich eine Begnadigung durch den Bundespräsidenten oder eine Abschiebung in die Heimat, um dort die weitere Strafe zu verbüßen, sind rechtlich vorgesehen. Dass Krasikow jedoch auch in Russland für den Auftragsmord ins Gefängnis wandert, ist ausgeschlossen. Dort wird er nun als Staatsheld gefeiert.

Verschiedene Ereignisse deuteten zuletzt auf Bewegung in der Sache hin: Gershkovich wurde erst vor knapp zwei Wochen nach langer Untersuchungshaft in Russland in einem kurzen Prozess wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt. Am selben Tag verurteilte ein russisches Gericht die US-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva, die nach US-Angaben ebenfalls freikam, zu sechseinhalb Jahren Strafkolonie wegen angeblicher Falschmeldungen über die Armee.