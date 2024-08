Das fliegt Erdoğan um die Ohren

Fatale Folgen der Wirtschaftskrise

Eines der Erfolgsgeheimnisse der AKP war immer die Zuschreibung von wirtschaftlicher Kompetenz, doch mittlerweile geben 81 Prozent der Türkinnen und Türken laut einer Umfrage des Instituts Metropoll an, dass ein wirtschaftliches Missmanagement in der Regierung vorliegen würde.

In derartigen Situationen hat die türkische Führung in der Vergangenheit oft auf Ablenkungsmanöver gesetzt, die die Gesellschaft emotional aufheizen sollten. Das Kalkül dahinter: Erdoğan kann in emotionalen Streitfragen seine Anhänger besonders gut mobilisieren, die anderen Probleme rücken in den Hintergrund. Entweder der türkische Präsident suchte sich Streit mit der Europäischen Union, mit Griechenland oder Deutschland oder er eskalierte im Konflikt mit der kurdischen Terrororganisation PKK. Auch in der aktuellen Situation sind Ansätze dieser Strategie erkennbar.