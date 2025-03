Moskau will über Treffen mit USA zur Ukraine berichten

Trump: Rohstoffabkommen mit Ukraine kommt bald

US-Präsident Donald Trump zeigt sich weiter zuversichtlich, dass ein Abkommen über eine strategische Rohstoff-Partnerschaft mit der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Finanzminister Scott Bessent habe ihm gesagt, dass das Abkommen über seltene Erden mit der Ukraine so gut wie abgeschlossen sei, sagte Trump nach einer Kabinettssitzung. "Sie unterzeichnen das in Kürze."

Ende Februar war die Unterzeichnung des Abkommens nach einem Eklat im Weißen Haus gescheitert. Trump und sein Vize J.D. Vance hatten sich damals über Widerworte Selenskyjs geärgert und ihm Undankbarkeit und fehlenden Willen zum Frieden vorgeworfen.

Die Ukraine habe sich von dem Treffen ein Signal erhofft, dass Washington noch ihr Partner sei, sagte Selenskyj in einem Interview der US-Zeitschrift "Time". "Aber in dem Moment war das Gefühl, dass wir keine Verbündeten sind", rechtfertigte er sich. "Ich habe in jener Unterhaltung die Würde der Ukraine verteidigt."

Sigmar Gabriel für Abrüstungsvorschlag an Moskau

Der frühere deutsche Außenminister, Sigmar Gabriel (SPD), will die Stationierungspläne für US-Mittelstreckenraketen in Europa mit einem Abrüstungsangebot an Russland verbinden. "Ich würde mir wünschen, dass die Stationierungsentscheidung für neue Mittelstreckenraketen erstens nicht nur in Deutschland erfolgt und uns damit zum einzigen Zielland macht", sagte Gabriel der Zeitung "Rheinische Post". (Dienstag).