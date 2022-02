LIVESondersitzung im Bundestag

Merz an Putin: "Genug ist genug, das Spiel ist aus"

27.02.2022, 12:20 Uhr | dpa, t-online, rtr, AFP

Der Deutsche Bundestag tritt aus Anlass des von Russland begonnenen Krieges gegen die Ukraine zu einer Sondersitzung zusammen. In der Sitzung wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine halbstündige Regierungserklärung abgeben. (Quelle: Reuters)

Sondersitzung des Bundestages zum Krieg in der Ukraine

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt die deutsche Politik auf den Kopf. Kanzler Scholz kündigt einen Kurswechsel an. Auch Oppositionsführer Merz wird deutlich. Die Sondersitzung des Bundestags hier im Livestream.

Bei der Sondersitzung des Bundestags an diesem Sonntag ist Oppositionsführer Friedrich Merz Russlands Präsident Wladimir Putin scharf angegangen. Putin habe sich als "Kriegsverbrecher" entlarvt, sagt Merz. "Genug ist genug, das Spiel ist aus", mit Blick auf die gegen Russland verhängten Sanktionen.



Die Nato habe Putin und Russland nie bedroht, das wisse auch der russische Präsident. Die einzige Bedrohung für Putin und sein System sei das eigene Volk, sei das Streben der Menschen nach Freiheit und Demokratie.

Baerbock: Internationale Ordnung stehe auf dem Spiel

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich bei der Sondersitzung und hat die Kehrtwende Deutschlands bei Waffenlieferungen mit der Pflicht zur Verteidigung der Ukraine und der UN-Charta begründet. "Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt", sagte Baerbock. "Wir tun dies, weil unsere internationale Ordnung auf dem Spiel steht."

"Es ist eine klare Botschaft an Wladimir Putin", fügte die Ministerin an. "Das Preisschild dieses Krieges gegen unschuldige Menschen und der Bruch mit der Charta der Vereinten Nationen wird für das System Putin untragbar sein." Russland habe die Ukraine rücksichtslos angegriffen, dies habe wie jedes andere Land der Welt das Recht auf Selbstverteidigung. Das sei in der UN-Charta "verbrieft".

Baerbock sprach zugleich von einer grundlegenden Zäsur der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Vor wenigen Wochen habe sie im Bundestag zum Thema Waffenlieferungen gesagt, dass eine außenpolitische Wende um 180 Grad genau "im richtigem Moment" und "bei vollem Bewusstsein" getroffen werden müsse. "Jetzt ist der Moment dafür", betonte die Bundesaußenministerin.

Bundeswehr soll 100 Milliarden Euro erhalten

Zu Beginn der Sondersitzung hatte Kanzler Olaf Scholz angekündigt, dass die Bundeswehr zusätzlich 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten soll. Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, kündigte Scholz an. Zugleich sagte er zu, Deutschland werde "von nun an – Jahr für Jahr – mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Mehr dazu lesen Sie hier.

Derzeit sprechen sich im Bundestag die Fraktionen zur Ukraine-Krise aus. Neben den Waffenlieferungen geht es auch um weitere Sanktionen gegen Russland und allgemein Deutschlands Position in dem Konflikt.

