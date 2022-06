Von der Leyen l├Ąsst Entscheidung offen

Was f├╝r eine Empfehlung ihre Beh├Ârde kommende Woche abgeben wird, lie├č von der Leyen am Samstag offen. M├Âglich ist, dass sie sich f├╝r einen uneingeschr├Ąnkten Kandidatenstatus ausspricht. Denkbar w├Ąren aber auch der Status eines potenziellen Beitrittskandidaten oder eine Verschiebung der Entscheidung. Auf Grundlage der Empfehlung m├╝ssen dann die EU-Staaten einstimmig dar├╝ber entscheiden, wie es weitergeht. Dies soll bei einem EU-Gipfel am 23. und 24. Juni geschehen.

Die Ansichten der EU-Staaten gehen bislang weit auseinander, obwohl die Entscheidung ├╝ber den Kandidatenstatus die Aufnahmeentscheidung nicht vorwegnimmt und auch nicht mit einem Zeitrahmen verbunden ist. So ist die T├╝rkei beispielsweise bereits seit 1999 EU-Beitrittskandidat.

Staaten wie Estland, Litauen und Lettland, aber auch Italien oder Irland machen sich nachdr├╝cklich daf├╝r stark, die Ukraine z├╝gig zum EU-Kandidaten zu machen. Das sei "eine wichtige politische Botschaft, die wir so schnell wie m├Âglich senden m├╝ssen", sagte der litauische Staatspr├Ąsident Gitanas Nauseda am Dienstag nach Gespr├Ąchen mit Kanzler Olaf Scholz. Skeptisch sind dagegen etwa Frankreich, die Niederlande und D├Ąnemark.

Scholz vermeidet klare Position

Wie Deutschland sich positionieren wird, ist bislang unklar. W├Ąhrend Regierungsmitglieder wie Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) sich deutlich f├╝r den Kandidatenstatus der Ukraine aussprechen, hat Bundeskanzler Scholz sich bislang nicht klar ge├Ąu├čert. Er betonte lediglich, dass er keine Sonderregeln f├╝r einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine akzeptieren werde. Dabei verwies der SPD-Politiker auch darauf, dass dies nicht fair gegen├╝ber den sechs L├Ąndern des westlichen Balkan sei, die ebenfalls auf einen Beitritt zur EU hoffen.

Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien sind EU-Beitrittskandidaten. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina warten noch auf diesen Status. Die Ann├Ąherung stockt seit Jahren, Scholz will f├╝r eine neue Dynamik sorgen. F├╝r Nordmazedonien forderte er am Samstag auf einer Balkanreise die sofortige Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen, die bislang von Bulgarien blockiert wird.

Zweiter Besuch seit Kriegsbeginn

Die Reise der EU-Kommissionschefin war bereits ihr zweiter Trip in die Ukraine seit Beginn des Kriegs am 24. Februar. Sie wurde aus Sicherheitsgr├╝nden im Vorfeld nicht ├Âffentlich angek├╝ndigt. Wie beim ersten Mal ging es von S├╝dpolen aus zw├Âlf Stunden per Zug nach Kiew.

Bei den Gespr├Ąchen ging es auch um den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine. Von der Leyen betonte, dass Reformen und Investitionen aus dem Ausland Hand in Hand gehen m├╝ssten. Auch ein Besuch in einem Krankenhaus und ein Gang ├╝ber den zentralen Maidan-Platz standen auf dem Programm. Im April hatte von der Leyen unter anderem den Kiewer Vorort Butscha besucht, in dem kurz zuvor Kriegsverbrechen ├Âffentlich geworden waren. Zudem ├╝berreichte sie Selenskyj den Fragenkatalog, der f├╝r die Bewertung ihrer Beh├Ârde der EU-Ambitionen ma├čgeblich ist.