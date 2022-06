Ansprache vor UN: Selenskyj wirft Russland Terrorismus vor

Russland reagiert ver├Ąrgert auf Vorw├╝rfe

Weitere K├Ąmpfe im Donbass-Gebiet

Lyssytschansk werde dabei weiter st├Ąndig mit M├Ârsern und anderer Artillerie beschossen, teilte der Generalstab mit. Russische Truppen stehen bereits am S├╝drand der Stadt. Vertreter der prorussischen Separatisten berichteten zudem von K├Ąmpfen bereits im Stadtgebiet. Die Verbindungen in die benachbarte Region Donezk stehen seit Tagen unter st├Ąndigem russischen Beschuss.

B├╝rgermeister von besetzter Stadt Cherson verhaftet

Eine Beraterin Kolychajews sagte dagegen, der B├╝rgermeister sei entf├╝hrt worden, weil er nicht mit den russischen Besatzern habe kooperieren wollen. Die Region um die Hafenstadt am Schwarzen Meer wurde gleich in der ersten Woche der russischen Invasion besetzt. Ein gro├čer Teil der Bev├Âlkerung hat die Region verlassen

Deutschland und Niederlande sichern Ukraine weitere Waffen zu

Deutschland und die Niederlande haben entschieden, der Ukraine sechs weitere Modelle der Panzerhaubitze 2.000 zu liefern. Das sagten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihre niederl├Ąndische Amtskollegin Kasja Ollongren am Dienstag am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. Damit wird die Ukraine nun insgesamt 18 St├╝ck des Waffensystems erhalten - eine ausreichend gro├če Zahl f├╝r ein komplettes Artilleriebataillon. Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn waren in der vergangenen Woche mit diesen Artilleriegesch├╝tzen die ersten schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen.