Selenskyj will Ukraine-Wiederaufbau vor Kriegsende beginnen – Nacht im Überblick

Scholz berĂ€t mit Macron ĂŒber weiteren Ukraine-Kurs

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf sich zu Beratungen mit Frankreichs PrĂ€sident Emmanuel Macron in Paris . Wichtigstes Thema war die deutsch-französische Abstimmung ĂŒber das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg und die weitere UnterstĂŒtzung fĂŒr das Land, wie der ÉlysĂ©epalast am Montagabend mitteilte.

In dem Zusammenhang ging es demnach auch um Schritte zur europÀischen UnabhÀngigkeit in den Bereichen Energie, Verteidigung und strategische Rohstoffe. Scholz und Macron waren im vergangenen Monat gemeinsam zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gewesen.

Das wird am Dienstag wichtig

In Lugano in der Schweiz endet die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Selenskyj versprach "maximale Transparenz" bei allen Projekten angesichts von Sorgen ĂŒber Korruption in seinem Land. Im Hauptquartier der Nato in BrĂŒssel sollen am Vormittag die zur Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. An der Zeremonie sind Vertreter aller 30 Mitgliedstaaten beteiligt.