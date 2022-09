Erdoğan: Besetze Gebiete sollen an Ukraine zurückgegeben werden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete an die Ukraine gefordert. "Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdoğan in einem Interview mit dem US-Sender PBS am Montagabend. "Die besetzten Gebiete werden an die Ukraine zurückgegeben." Auch die seit 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim müsse laut dem türkischen Machthaber an die Ukraine zurückgegeben werden.