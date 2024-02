Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Riad: Palästinenserstaat Voraussetzung für diplomatische Beziehungen zu Israel

07.06 Uhr: Saudi-Arabien hat als Reaktion auf Äußerungen eines US-Regierungsvertreters bekräftigt, dass ein Palästinenserstaat Voraussetzung für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen des Königreichs zu Israel ist. "Die Position des Königreichs Saudi-Arabien in der Palästinenserfrage hat sich nie geändert", erklärt das saudi-arabische Außenministerium. "Es wird keine diplomatischen Beziehungen mit Israel geben, bevor ein Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anerkannt wurde."

Israel: Beweise für iranische Zahlungen an Hamas gefunden

3.20 Uhr: Die israelische Armee hat im weitverzweigten Tunnelsystem unter dem Gazastreifen nach eigenen Angaben Belege für Geldflüsse zwischen dem Iran und der islamistischen Organisation Hamas gefunden. Soldaten hätten Dokumente entdeckt, die Überweisungen in Höhe von über 150 Millionen US-Dollar (140 Millionen Euro) aus dem Iran an die Hamas und deren Anführer im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, aus den Jahren 2014 bis 2020 belegten, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Dienstag. Dazu veröffentlichten die Streitkräfte mehrere Dokumente sowie Fotos von Umschlägen und Bargeld. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Medien: Tote bei israelischen Angriffen in Syrien

Israel: 31 Geiseln für tot erklärt

Hamas: Israels Vorschlag für Feuerpause unklar und mehrdeutig

Israels Spezialisten prüfen Hamas-Antwort auf Vorschlag für Geiselfreilassung

21.43 Uhr: In Israel prüfen Spezialisten die Antwort der Hamas auf den Vorschlag für eine mit der Freilassung von Geiseln kombinierte Feuerpause. "Die Antwort der Hamas ist durch den katarischen Vermittler an den (Geheimdienst) Mossad übermittelt worden. Die Einzelheiten werden von den an den Verhandlungen beteiligten Regierungsvertretern gründlich geprüft", heißt es in einer Stellungnahme vom Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Vertreter Israels, Katars, Ägyptens und der USA haben gemeinsam den Vorschlag ausgearbeitet, auf den die Hamas nun geantwortet hat.