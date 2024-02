Wladimir Klitschko betont die Dringlichkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine. Und er erinnert die Deutschen daran, was sie seinem Land zu verdanken haben.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) steht der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine offen gegenüber. Zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dies erst jüngst klar mit dem Hinweis abgelehnt, dass Deutschland dann Gefahr laufe, Kriegspartei zu werden. Gerade in dieser Begründung sieht Buschmann aber eine Lösung. "Das kann ja auch eine Brücke sein", sagte er am Dienstagabend bei "Maischberger" und griff einen Vorschlag von Wladimir Klitschko auf.

"Wenn es darum geht, den Einsatz deutscher Soldaten zu vermeiden, was ja ein veritables Argument ist, ist das ja vielleicht auch eine Brücke, die Ukraine auch mit diesem System zu unterstützen", sagte der Justizminister und wollte das als "ungewöhnlich deutliche" Aussage eines Mitglieds der Bundesregierung verstanden wissen. Der Liberale stützte damit die Haltung seiner Parteifreundin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Diese plädiert seit Langem für die Lieferung des Waffensystems an die Ukraine.

"Wenn wir keine Munition bekommen und wir keine Waffen bekommen, wird es wie in einem Dominoeffekt weitergehen. Und wenn die Ukraine fällt, werden wir nicht die Letzten sein in Europa", warnte Klitschko.

Doch nach zwei Jahren an der Front sind die freiwilligen ukrainischen Kämpfer am Ende ihrer Kräfte. "Natürlich müssen die ausgetauscht werden. Und dafür braucht man Mobilisierung. Und das sollte schon früh gemacht werden. Da sind wir zu spät in der Ukraine gewesen", meinte Klitschko. Es gebe schätzungsweise 200.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Deutschland, erwiderte Maischberger: "Was sagen Sie denen?"