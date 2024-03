Medienbericht: Schützen sind vermutlich vorerst entkommen

Islamischer Staat bekennt sich zu Anschlag

22:29 Uhr: Die Dschihadistenmiliz IS hat sich am Abend zu dem Anschlag bei Moskau bekannt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, haben die Islamisten dies in einem Telegram-Kanal vermeldet. Die US-Botschaft in Moskau hatte Anfang März vor islamistisch motiviertem Terror in Moskau gewarnt und ihre Bürger dazu aufgerufen, größere Menschenmengen zu meiden.