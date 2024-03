Putin setzt Horror-Bombe in Ukraine ein

Israel hat wohl Fahrzeug mit UN-Friedenstruppen getroffen. Israel und die USA wollen wohl doch über die Rafah-Offensive reden. Der Iran empfängt einen Hamas-Anführer. Mehr Informationen im Newsblog.

Tote und Verletzte bei Hilfsgüterausgabe in Gaza

15.48 Uhr: Bei Schüssen und einer Massenpanik während der Ausgabe von Hilfslieferungen im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes am Samstag mindestens fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Wie die Organisation mitteilte, hatten sich angesichts der Ankunft von rund 15 unter anderem mit Mehl beladenen Lastwagen Tausende Menschen am frühen Morgen an einem Kreisverkehr in der Stadt Gaza versammelt. Drei der Getöteten seien erschossen worden.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass Bewohner des Gazastreifens, welche die Verteilung beaufsichtigten, in die Luft geschossen hätten. Aber auch in der Gegend positionierte israelische Soldaten eröffneten demnach das Feuer. Den Berichten zufolge wurden Menschen bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, von Lastwagen überfahren.

Videos der Nachrichtenagentur AFP zeigen einen Lastwagenkonvoi, der sich in der Dunkelheit schnell an brennenden Trümmern in der Nähe des Verteilungspunktes vorbeibewegt, während Menschen schreien und Schüsse zu hören sind. Das israelische Militär erklärte auf AFP-Anfrage, es habe "keine Aufzeichnungen über den beschriebenen Vorfall".

UN: Drei Beobachter durch israelischen Granaten-Angriff verletzt – Israel weist Vorwürfe zurück

10.50 Uhr: Beim Einschlag einer Granate sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Südlibanon drei UN-Beobachter und ein Dolmetscher verletzt worden. Die Granate sei in ihrer Nähe explodiert, als sie zu Fuß im Süden des Libanon, der an Israel grenzt, patrouillierten, teilt die UN-Beobachtermission Unifil mit. Angriffe auf UN-Mitarbeiter seien inakzeptabel. Woher die Granate stamme, werde noch untersucht.

Zuvor hieß es aus Sicherheitskreisen, dass ein Fahrzeug, in dem Mitarbeiter des UN-Einsatzes in der Region saßen, getroffen worden sei. Dies geschah außerhalb der südlibanesischen Grenzstadt Rmeish, melden zwei Sicherheitsquellen der Nachrichtenagentur Reuters. Von der UN-Friedensmission im Südlibanon, Unifil, die technische Beobachter begleitet, die die Blaue Linie überwachen, gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Blaue Linie stellt die Grenze zwischen dem Libanon und Israel dar.

Israel weist die Angaben zurück. Eine Stellungnahme der Unifil-Leitung gab es zunächst nicht. Unifil soll helfen, den Frieden an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zu sichern.

13-Jähriger bei Kämpfen im Westjordanland getötet

10.15 Uhr: Bei einem Einsatz des israelischen Militärs in der Ortschaft Kabatia im besetzten Westjordanland ist ein 13-jähriger Palästinenser getötet worden. Ein weiterer Jugendlicher sei bei dem Gefecht am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden, teilen Ärzte im Krankenhaus der nahe gelegenen Stadt Dschenin mit. Augenzeugen zufolge hatten israelische Soldaten den Ort gestürmt, Scharfschützen auf Dächern postiert, mehrere Häuser durchsucht und einen Vater mit seinem Sohn festgenommen.

Israel und USA wollen offenbar doch über Rafah reden

2.40 Uhr: Vertreter Israels und der USA werden einem Medienbericht zufolge möglicherweise am Montag in Washington zu Gesprächen über Israels geplante Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen zusammenkommen. Eigentlich sollte eine israelische Delegation schon in dieser Woche anreisen, um die Bedenken der USA anzuhören und Alternativen aufgezeigt zu bekommen. Doch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte die Reise ab, nachdem der UN-Sicherheitsrat ohne Widerstand der USA eine Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe verabschiedet hatte.

Die Israelis hätten vorgeschlagen, die Gespräche auf Montag zu verschieben, zitierte der US-Sender CNN am Freitag (Ortszeit) US-Beamte. Die Terminplanung werde allerdings dadurch erschwert, dass Israels Regierung bis zum Sonntag ein neues Gesetz zur Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe jüdische Männer ausarbeiten muss. Von der Wehrpflicht sind diese seit Langem befreit.

Washington liefert weiter Waffen an Israel