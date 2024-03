Lindner will Millionen Bürger entlasten

Israel hat wohl Fahrzeuge mit UN-Friedenstruppen getroffen. Israel und die USA wollen wohl doch über die Rafah-Offensive reden. Der Iran empfängt einen Hamas-Anführer. Mehr Informationen im Newsblog.

Ende der Gewalt in Sicht? Bericht über erneute Verhandlungen in Nahost

18.42 Uhr: Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie eine Freilassung weiterer Geiseln sollen offenbar am Sonntag in Kairo weitergehen. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berichtete dies am Samstag unter Berufung auf einen ägyptischen Sicherheitsrepräsentanten.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine Feuerpause und einen Austausch aus Israel verschleppter Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen. Direkt verhandeln Israel und die Hamas nicht.

Die israelische Delegation war vor wenigen Tagen Medienberichten zufolge bis auf ein kleines Team aus Katar zurückbeordert worden. Grund war demnach, dass die Hamas einen Kompromissvorschlag der USA zurückgewiesen hatte. Die Terrororganisation besteht auf einen umfassenden Waffenstillstand, einschließlich eines vollständigen israelischen Abzugs aus Gaza. Israel lehnt das ab. Israels Ziel ist es, die Hamas zu zerschlagen.

Bericht: Tote und Verletzte bei Hilfsgüterausgabe in Gaza

15.48 Uhr: Bei Schüssen und einer Massenpanik während der Ausgabe von Hilfslieferungen im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes am Samstag mindestens fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Wie die Organisation mitteilte, hatten sich angesichts der Ankunft von rund 15 unter anderem mit Mehl beladenen Lastwagen Tausende Menschen am frühen Morgen an einem Kreisverkehr in der Stadt Gaza versammelt. Drei der Getöteten seien erschossen worden.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass Bewohner des Gazastreifens, welche die Verteilung beaufsichtigten, in die Luft geschossen hätten. Aber auch in der Gegend positionierte israelische Soldaten eröffneten demnach das Feuer. Den Berichten zufolge wurden Menschen bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, von Lastwagen überfahren.

Videos der Nachrichtenagentur AFP zeigen einen Lastwagenkonvoi, der sich in der Dunkelheit schnell an brennenden Trümmern in der Nähe des Verteilungspunktes vorbeibewegt, während Menschen schreien und Schüsse zu hören sind. Das israelische Militär erklärte auf AFP-Anfrage, es habe "keine Aufzeichnungen über den beschriebenen Vorfall".

UN: Drei Beobachter durch israelischen Granaten-Angriff verletzt – Israel weist Vorwürfe zurück

10.50 Uhr: Beim Einschlag einer Granate sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Südlibanon drei UN-Beobachter und ein Dolmetscher verletzt worden. Die Granate sei in ihrer Nähe explodiert, als sie zu Fuß im Süden des Libanon, der an Israel grenzt, patrouillierten, teilt die UN-Beobachtermission Unifil mit. Angriffe auf UN-Mitarbeiter seien inakzeptabel. Woher die Granate stamme, werde noch untersucht.

Zuvor hieß es aus Sicherheitskreisen, dass ein Fahrzeug, in dem Mitarbeiter des UN-Einsatzes in der Region saßen, getroffen worden sei. Dies geschah außerhalb der südlibanesischen Grenzstadt Rmeish, melden zwei Sicherheitsquellen der Nachrichtenagentur Reuters. Von der UN-Friedensmission im Südlibanon, Unifil, die technische Beobachter begleitet, die die Blaue Linie überwachen, gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Blaue Linie stellt die Grenze zwischen dem Libanon und Israel dar.

Israel weist die Angaben zurück. Eine Stellungnahme der Unifil-Leitung gab es zunächst nicht. Unifil soll helfen, den Frieden an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zu sichern.

13-Jähriger bei Kämpfen im Westjordanland getötet