Die Volksrepublik erhöht konsequent ihre Militärausgaben. Ein Friedensforscher sieht vor allem eine Region bedroht.

Anfang März hat China seine Militärausgaben erneut erhöht. Dan Smith, Direktor des renommierten Sipri-Instituts, erklärt im Gespräch mit t-online, ob dies eine Bedrohung für die Welt darstellt, wo die Stärken und Schwächen des chinesischen Militärs liegen und wieso ein Zwischenfall im Südchinesischen Meer einen Krieg zwischen China und den USA auslösen könnte.

t-online: China hat gerade seinen Militärhaushalt um 7,2 Prozent erhöht – das ist deutlich mehr als sein Wirtschaftswachstum. Warum gibt das Land so viel für seine Verteidigung aus?

Dan Smith: China hat seine Militärausgaben 28 Jahre lang in Folge erhöht (Anm. d. Red.: Seitdem zeichnet Sipri Daten auf). Es ist das einzige Land der Welt, das seine Militärausgaben über einen so langen Zeitraum kontinuierlich erhöht hat. Deswegen hat China heute eine Armee, Marine und Luftwaffe, die mit modernster Technologie ausgestattet sind, sowohl mit nuklearen als auch mit konventionellen Waffen. Ein Grund, wieso China so viel für sein Militär ausgibt, ist: um international Macht zu demonstrieren. Ein anderes Ziel ist, den Druck auf Taiwan zu erhöhen und das Land vermutlich dazu zu bringen, Pekings Wünschen einer Vereinigung mit dem Festland nachzugeben. Zum Teil sind die hohen militärischen Ausgaben auch eine Reaktion auf das, was die USA, Südkorea und Japan tun. Sie alle rüsten ebenfalls auf.

Wir befinden uns also in einer Art von globalem Wettrüsten?

Alle geben mehr aus. Die weltweiten Militärausgaben sind in den letzten acht Jahren in Folge gestiegen. Ich denke, das bringt das Dilemma unserer Zeit auf den Punkt: Auf der einen Seite gibt es steigende Militärausgaben, auf der anderen Seite dann dadurch Ängste und ein Gefühl der Bedrohung, woraufhin beide Seiten dann mehr aufrüsten. Robert McNamara, der in den 1960er-Jahren US-Verteidigungsminister war, bezeichnete dies als "Aktions-Reaktions-Spirale". Wenn man nicht eingreift, wenn es nicht möglich ist, die Militärausgaben und die Modernisierung der Streitkräfte zu begrenzen, gibt es theoretisch kein Ende dieser Aktions-Reaktions-Spirale.

(Quelle: imago-images-bilder) Zur Person Dan Smith ist Direktor des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Er forscht und schreibt seit vier Jahrzehnten über Sicherheit, Konflikte und Frieden. Vor seiner Zeit in Stockholm war er unter anderem für die UN, an der Universtität Manchester und am internationalen Friedensforschungsinstitut von Oslo tätig.

Sind Chinas erhöhte Ausgaben dann überhaupt eine Bedrohung für die Welt, wenn alle mehr ausgeben?

China steht nach unseren Daten weltweit an zweiter Stelle der Militärausgaben, gibt aber immer noch deutlich weniger aus als die USA. Aber dennoch: Chinas Militärausgaben steigen seit drei Jahrzehnten. Dies hat das strategische Gleichgewicht in Nordostasien, in Südostasien und im Südchinesischen Meer sowie das globale strategische Gleichgewicht verändert. Das ist in gewisser Weise beunruhigend. Ich würde allerdings nicht sagen, dass Chinas Militärausgaben eine größere Bedrohung für den Weltfrieden darstellen als viele andere Dinge.

Ihre Meinung überrascht. Können Sie das bitte näher erläutern?

China und seine Rüstungsausgaben sind Teil eines globalen Umfelds der gegenseitigen Bedrohung, auf das im Moment jeder sowohl mit Angst als auch mit neuen Waffen und mit höheren Ausgaben reagiert. Ich glaube nicht, dass China vorhat, einen Krieg gegen die USA zu führen. Und ich glaube auch nicht, dass die USA vorhaben, einen Krieg gegen China zu führen. Aber die Dynamik einer "Aktions-Reaktions-Spirale" läuft darauf hinaus, dass jeder zu der Bedrohung beiträgt, die der andere wahrnimmt. Und das ist das Paradox des Wettrüstens: Je mehr man sich bewaffnet, umso gefährlicher wird die Welt. Sie wird dadurch nicht sicherer. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Chinas starkes Militär ist eine Bedrohung für die Welt, ebenso wie das der USA oder Russland oder andere Länder auch.

Sie erwähnten Taiwan. Wenn die chinesischen Militärausgaben keine Bedrohung für die Welt sind, sind sie dann eine Bedrohung für Taiwan?

Ich denke schon. Wenn Taiwan keine Streitkräfte hätte, dann würde China wahrscheinlich einfach einmarschieren und die Macht übernehmen. Das ist also eine Bedrohung seiner Autonomie, und die taiwanischen Streitkräfte sind eine Antwort auf diese Bedrohung. Die Frage "Ist China eine Bedrohung für Taiwan?" wird oft implizit gestellt. Sie lautet: "Ist es wahrscheinlich, dass China in nächster Zeit eine Offensive gegen Taiwan starten wird?" Ich denke, ehrlich gesagt, die Antwort auf diese Frage ist: nein. Es ist zwar nicht unmöglich, aber auch nicht wahrscheinlich.

Warum nicht?