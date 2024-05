Der Internationale Gerichtshof fordert Israel zur Waffenruhe auf. Das Land will dennoch weiterkämpfen. Mehr Informationen im Newsblog.

Gantz: Israel wird "gerechten und notwendigen" Krieg fortsetzen

17.48 Uhr: Benny Gantz aus dem israelischen Kriegskabinett kündigt an, Israel werde seinen "gerechten und notwendigen" Krieg gegen die radikal-islamische Hamas fortsetzen. "Der Staat Israel ist entschlossen, den Kampf für die Rückkehr seiner Geiseln fortzusetzen und die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten – wo und wann immer dies notwendig ist, auch in Rafah", heißt es in einer Erklärung. Israel werde sich dabei an internationales Recht halten und so weit wie möglich die Zivilbevölkerung schützen.

Medienberichte: Netanjahu berät über IGH-Entscheidung

17.18 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will israelischen Medienberichten zufolge mit einigen seiner wichtigsten Minister über die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Militäreinsatz in Rafah beraten. Unter Berufung auf Netanjahus Büro hieß es am Freitag, er werde unter anderem mit der Generalstaatsanwältin, dem Justizminister, dem Außenminister sowie dem Verteidigungsminister in einer Telefonkonferenz sprechen.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte Israel am Freitag zu einer sofortigen Beendigung des Militäreinsatzes in Rafah aufgefordert. Vorangegangen war ein Eilantrag Südafrikas. Nach Auffassung der Richter ist die humanitäre Lage in Rafah im südlichen Gazastreifen inzwischen desaströs. Weitere Maßnahmen seien nötig, um weiteren Schaden für die Zivilbevölkerung abzuwenden.

Israel setzt Angriffe auf Rafah nach IGH-Entscheidung offenbar fort

17.16 Uhr: Bewohner von Rafah berichten über verstärkte Angriffe Israels auf die Grenzstadt zu Ägypten. Kampfjets nähmen Ziele in der Stadt ins Visier, sagten auch Vertreter medizinischer Einrichtungen. Das Bombardement gelte dem Süden und dem Zentrum von Rafah. Palästinensische Medien berichteten, dass eine Reihe von Häusern sowie Straßen getroffen worden seien – kurz nachdem der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein Ende des israelischen Einsatzes in Rafah angeordnet hatte.

IGH-Entscheidung laut Südafrika "faktischer Aufruf zur Feuerpause"

17.09 Uhr: Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) ist nach Darstellung von Südafrika "faktisch ein Aufruf zu einer Feuerpause". In der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs werde "die Hauptpartei in diesem Konflikt" aufgefordert, "ihre kriegerischen Handlungen gegen das palästinensische Volk zu beenden", erklärt Zane Dangor, Generaldirektor des Amts für Internationale Beziehungen, in einem Video.

Palästinenserbehörde begrüßt Entscheidung des IGH zu Rafah-Einsatz

16.22 Uhr: Die Palästinenserbehörde begrüßt die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu Israels Einsatz im Gazastreifen. Das Urteil stehe für einen "internationalen Konsens", dass der Krieg im Gazastreifen beendet werden müsse, sagt ein Sprecher der Behörde.

Internationaler Gerichtshof – Israel muss Rafah-Offensive stoppen

15.27 Uhr: Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat den "sofortigen" Stopp der israelischen Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens angeordnet. Das Gericht gab damit am Freitag in Den Haag einem Antrag von Südafrika statt, der den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen einschließlich der Stadt Rafah gefordert hatte. Die Urteile des IGH sind bindend, doch hat das Gericht keine Möglichkeit, deren Umsetzung zu erzwingen.

Spanische Ministerin benutzt umstrittenen pro-palästinensischen Slogan

12.52 Uhr: Die spanische Arbeits- und Sozialministerin Yolanda Diaz äußert sich in einem Video zur Anerkennung Palästinas als Staat durch Spanien. In dem Video sagt sie unter anderem "Palästina wird frei sein", anschließend benutzt sie auch die umstrittene Parole "from the river to the sea" (zu Deutsch: "vom Fluss bis zum Meer").