Geheimdienst-Einmischung vor der US-Wahl?

Bereits 2016 warfen US-Geheimdienste Russland vor, sich in die Wahl eingemischt zu haben, um Trump zum Sieg zu verhelfen. Unter Bidens Administration verschlechterten sich dann die Beziehungen zu Russland drastisch – vor allem, nachdem Moskau 2022 in die Ukraine einmarschiert war.

Die USA rechnen damit, dass Wladimir Putin in den kommenden Wochen Kim Jong-un in Nordkorea besucht und einen Deal zur Erweiterung der militärischen Technologietransfers nach Pjöngjang besiegelt. "2024 wird kein gutes Jahr", prognostiziert Experte Victor Cha vom Center for Strategic and International Studies, "Es wird eine Achterbahnfahrt werden."