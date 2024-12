Kopiert News folgen

Ein Experte sieht im Sturz des Assad-Regimes einen "historischen Wendepunkt" in der Flüchtlingspolitik. Unterdessen wendet Kanzler Scholz sich auf Arabisch an die Syrer.

Die dramatischen Ereignisse im Nahen Osten haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Stellungnahme veranlasst. Der Kanzler begrüßte den Sturz des syrischen Gewaltregimes und zeigte sich erleichtert über das Ende der Herrschaft von Präsident Baschar al-Assad in Syrien positiv.

"Das syrische Volk hat entsetzliches Leid erfahren. Das Ende der Assad-Herrschaft über Syrien ist daher eine gute Nachricht", sagte Scholz am Sonntag, nachdem klar geworden war, dass Assad aus dem Land geflohen und die islamistischen Rebellen der HTS die Macht in Damaskus übernommen hatten.

Scholz' Rede wurde auch in den sozialen Medien des Bundeskanzleramts veröffentlicht, unter anderem bei X. Dabei bediente sich die Presseabteilung des Regierungschefs eines ungewöhnlichen Mittels. So war die Botschaft des Kanzlers nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Arabisch getwittert worden. In Deutschland leben 970.000 Syrer, die meisten von ihnen waren aufgrund des blutigen Bürgerkrieges in ihrer Heimat geflohen. Auch an sie wandte sich der Kanzler explizit, indem er seine Botschaft auf Arabisch verbreiten ließ.

Scholz: Alle Minderheiten müssen Schutz genießen

Assad habe sein Volk auf brutale Weise unterdrückt und unzählige Menschen auf dem Gewissen, so Scholz weiter. Er habe zahlreiche Menschen zur Flucht aus Syrien getrieben, von denen viele nach Deutschland gekommen seien. Noch 2011 lebten in Deutschland 32.000 Syrer, im gleichen Jahr begann die zunächst friedliche Revolution in Syrien, die Assad mit brutalsten Methoden und ohne jede Rücksicht auf die eigene Bevölkerung unterdrücken ließ. Hunderttausende Syrer starben in Kämpfen mit Regierungstruppen, auf der Flucht oder sie wurden in den Folterkellern des Regimes ermordet.

"Unsere Gedanken sind heute bei allen Opfern des Assad-Regimes", sagte der Kanzler. Die Bundesregierung stehe an der Seite aller Syrerinnen und Syrer, die voller Hoffnung seien auf ein freies Syrien. Diese Menschen hofften inständig, dass nun die Chance bestehe, ihr Land wieder aufzubauen. Es sei jetzt wichtig, dass in Syrien schnell Recht und Ordnung wieder hergestellt würden, sagte Scholz. Alle Minderheiten müssten jetzt und in Zukunft Schutz genießen. Unter den Widerstandskämpfern seien auch radikale Kräfte.

Schon bald nach dem Bekanntwerden des Machtwechsels in Damaskus hatten erste Stimmen in Deutschland davon gesprochen, dass nun die Möglichkeit bestehe, viele der nach Deutschland geflüchteten Syrer könnten wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) hatte in der "Rheinischen Post" den Stopp der weiteren Aufnahme syrischer Flüchtlinge gefordert. "Wir haben in den letzten Jahren unsere humanitären Verpflichtungen übererfüllt", sagte sie. Sollte es irgendwann zu einer Befriedung in Syrien kommen, entfalle für viele Syrer auch "die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland".

Dem erteilte der SPD-Politiker Michael Roth eine Absage. Er mahnte "einen möglichst rationalen Umgang" mit dem migrationspolitischen Aspekt der jüngsten Ereignisse an, die "nicht populistisch im Wahlkampf ausgeschlachtet werden" sollten: "Es wäre fatal, jetzt die Erwartung zu schüren, dass alle Syrerinnen und Syrer binnen weniger Wochen Deutschland verlassen könnten", sagte Roth im Interview mit dem "Tagesspiegel".

Knaus: AfD und FPÖ das Wasser abgraben