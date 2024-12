Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Sturz von Baschar al-Assad wollen auch Regionalmächte ihren Einfluss auf Syrien ausbauen. Der türkische Präsident Erdoğan kündigt die Auslöschung kurdischer Milizen an. Kann Deutschland diese erneute Eskalation verhindern?

Aus Ankara berichtet Patrick Diekmann

Es sind Momente, die zum Ende des Jahres vielen Menschen im Nahen Osten zumindest etwas Hoffnung machen. Der Diktator Baschar al-Assad ist geflohen, mehr als 13 Jahre Bürgerkrieg in Syrien sind vorerst vorbei. Zwar ist die Zukunft Syriens noch immer ungewiss. Es bleibt abzuwarten, wie gemäßigt die von Islamisten dominierten Milizen als neue Machthaber im Land auftreten werden.

Aber für den Moment feiern die Menschen auf den Straßen in Damaskus, Familien umarmen ihre Angehörigen, die zuvor aus den Foltergefängnissen des Assad-Regimes befreit wurden. Viele Syrerinnen und Syrer sehen den politischen Neustart als Chance, dass nun vieles besser werden könnte. Und es gibt Hoffnung auf einen nachhaltigen Frieden.

Doch die Kriegsgefahr ist nicht vorbei. Im Gegenteil. Regionalmächte wie die Türkei greifen auch weiterhin Ziele in Syrien an, wie sie erklären, aus eigenen Sicherheitsinteressen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan rief angesichts des Machtwechsels in Damaskus dazu auf, die Terrormiliz IS und die kurdischen Kämpfer in Syrien zu vernichten. Im Visier hat er allerdings vor allem die Kurden, deren Autonomie in Nordsyrien er kritisch sieht. "Es ist an der Zeit, die in Syrien existierenden Terrorgruppen auszulöschen", sagte Erdoğan am Freitag.

Eine ungeheure Drohung, die eine neue Eskalation des Krieges in Syrien wahrscheinlich macht. Es wächst die Sorge, dass die Türkei in weitere Teile Syriens einmarschieren könnte. Und das ausgerechnet, während viele westliche Länder Weihnachten und den Jahreswechsel feiern. Deswegen versuchte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), bei einem kurzfristig organisierten Besuch in Ankara das Schlimmste zu verhindern. Doch das ist ein Kampf mit sehr viel Gegenwind.

"In kurzer Zeit vernichtet"

Zumal Erdoğan aktuell aus seinen Angriffsplänen eigentlich kein Geheimnis macht. Schon seit Beginn der Offensive der syrischen Rebellen gegen das Assad-Regime Anfang Dezember griffen die von der Türkei unterstützten Milizen der Syrischen Nationalarmee (SNA) das von Kurden kontrollierte Gebiet an, eroberten bereits Manbidsch.

Doch nun scheint die Türkei ihren militärischen Einsatz noch einmal erhöhen zu wollen: Erdoğan lässt in Syrien Kämpfer der SNA zusammenziehen. An der türkisch-syrischen Grenze sammeln sich türkische Artillerie und Panzer.

Keine Frage: Die Türkei wäre in der Lage, ihre Interessen militärisch durchzusetzen. Doch plant die türkische Führung eine weitere Eskalation? Oder möchte sie lediglich Druck aufbauen, um sich möglichst großen Einfluss auf die politische Neuordnung Syriens zu sichern?

Diese Frage ließ sich auch am Freitag nicht final beantworten. Es gab jedoch Signale von Erdoğan, die eben eine weitere Eskalation des Krieges befürchten lassen. So kündigte der türkische Staatschef erneut an, auch die kurdische Arbeiterpartei "PKK und ihre Verbündeten" in Syrien bekämpfen zu wollen. Diese Gruppen seien eine Bedrohung für das "Überleben Syriens", und ihre Anführer müssten "in möglichst kurzer Zeit" vernichtet werden, polterte Erdoğan.