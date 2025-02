Aktualisiert am 23.02.2025 - 16:55 Uhr

Aktualisiert am 23.02.2025 - 16:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine äußerte sich der amtierende Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Pressekonferenz zu seiner Zukunft an der Spitze des Landes. In Bezug auf die aktuellen Bemühungen der Trump-Regierung, Gespräche über ein mögliches Kriegsende mit Russland zu führen, machte Selenskyj ein überraschendes Angebot.