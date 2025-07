Nach sieben Lockerungen in Folge pausiert die Europäische Zentralbank. Die Inflation und Donald Trumps Zölle beeinflussen die Geldpolitik des Gremiums.

Die Europäische Zentralbank hat erstmals seit einem Jahr keine weiteren Zinssenkungen beschlossen. Der EZB-Rat beließ den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Auch die anderen beiden Leitzinsen (Hauptrefinanzierungssatz und Spitzenrefinanzierungssatz) blieben unverändert. Beobachter hatten mit einer Zinspause gerechnet, nachdem die EZB zuvor siebenmal in Folge und insgesamt achtmal binnen eines Jahres gelockert hatte. Hintergrund sind vor allem die zunehmenden Unsicherheiten im internationalen Handel.