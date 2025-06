Israels Armee greift Atomanlagen im Iran an. US-Präsident Donald Trump war vorab informiert. Teheran kündigt Vergeltung an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran fordert Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats

Der Iran hat die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna, berichtet, die Ständige Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen habe einen dringenden Brief an den Sicherheitsrat geschickt. Die Dringlichkeitssitzung sei wichtig, um auf die "offensichtliche Aggression des zionistischen Regimes" zu reagieren, heißt es demnach in dem Brief.