Mali: Demütigung der Bundeswehr – Achtung, jetzt kommt Wladimir Putin!

Rückzug der Kolonialmacht

Ohnehin ist das Misstrauen in der Bevölkerung noch immer groß. Das liegt auch an den Narben des Kolonialismus, die Frankreich in dem Land hinterlassen hat. Die malische Bevölkerung hat lange unter dem Westen gelitten. Die Militärjunta befeuert das Gefühl gezielt. Dabei wird die UN-Mission Minusma, die den Frieden in Mali vor allem gegen Dschihadisten sichern soll, eher von dem Regime selbst gelähmt. Denn der malische Staat hat es versäumt, in den Gebieten, die durch die Franzosen von Islamisten befreit wurden, eine eigene Staatsgewalt aufzubauen.

Frankreich hatte am Montag als Reaktion auf die Schikanen und Rückschläge die letzten Soldaten seines Anti-Terror-Einsatzes Barkhane aus Mali abgezogen und damit auch das Lager in Gao verlassen. Tatsächlich war der französische Präsident Emmanuel Macron auch Teil des Problems. "Sie treten in ihren ehemaligen Kolonien immer recht dominant auf. Davon wollte sich Mali lösen und die Abhängigkeit auf mehrere Staaten verteilen – darum die Bitte um Unterstützung aus Russland", erklärte Afrika-Experte Ulf Laessing, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort in Bamako ist, n-tv. Das wollte Frankreich nicht akzeptieren.

Wladimir Putin: Russlands Präsident versucht, seinen militärischen Einfluss weiter auszubauen. (Quelle: Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/imago-images-bilder)

Auch Macron selbst goss während des französischen Wahlkampfes weiter Öl ins Feuer. "Wir können nicht militärisch an der Seite von Machthabern engagiert bleiben, deren Strategie und deren versteckte Ziele wir nicht gutheißen", sagte der Präsident.

Dazu äußerte Experte Laessing: "Gerade mit solchen Aussagen hat er die Malier an die Seite der Russen getrieben. Die permanenten Verbalangriffe im Wahlkampf haben die malische Regierung fast paranoid werden lassen." Zudem arbeite Frankreich auch mit anderen Militärregimen zusammen – zum Beispiel in Tschad oder Burkina Faso.

Auch die Eitelkeiten einer ehemaligen Kolonialmacht haben also zur dramatischen Lage in Mali beigetragen.

Ein wahrer Putin-Freund

Nun geht Frankreich und Russland kommt. Es gibt Berichte darüber, dass russische Militärangehörige sogar in die Kasernen einziehen, die die französischen Truppen hinterlassen haben. Wladimir Putin möchte die Schwäche des Westens in Mali nutzen, um seinen Einfluss auszubauen. Das macht die Lage nur noch komplizierter.

Die russische Strategie ist nicht neu: Etwa in der Zentralafrikanischen Republik, in Nigeria, Algerien und besonders in Sudan unterstützt Russland die jeweiligen Regime teilweise mit Waffen, mit Söldnern oder mit militärischen Ausbildern. Der Einfluss Putins in Afrika wächst, trotz des Ukraine-Krieges.