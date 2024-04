Es kracht gewaltig

Touristin stürzt in Vulkankrater – tot

Bei ihrem Besuch in Israel gab es offenbar zwischen Außenministerin Baerbock und Ministerpräsident Netanjahu hinter verschlossenen Türen heftigen Streit. Dass der Disput überhaupt öffentlich wurde, offenbart ein größeres Problem.

Auch in der internationalen Politik fliegen ab und zu die Fetzen. Besonders in dieser Krisenzeit. Besonders dann, wenn die Lage ohnehin angespannt ist und die Nerven blank liegen. Trotzdem werden Unstimmigkeiten zwischen Staaten meist hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Öffentlich sprechen Diplomaten dann von einem "offenen Austausch". Die Logik dahinter: Zu harsche Kritik könnte zu einem Gesichtsverlust und damit zu einem nachhaltigen Schaden in den bilateralen Beziehungen führen.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus ein Tabubruch, was nach dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vergangene Woche in Israel geschah. Laut dem israelischen Nachrichtensender Channel 13 gab es heftigen Streit zwischen der deutschen Außenministerin und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu über die humanitäre Lage im Gazastreifen. Danach veröffentlichten israelische Journalisten am Donnerstag ein Gesprächsprotokoll des Streits. Der diplomatische Schaden ist immens, der Ärger groß, auch bei Baerbock.

Bei ihrem Treffen soll Baerbock angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen auf Konfrontationskurs zum israelischen Ministerpräsidenten gegangen sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass Teile des Gesprächs von Netanjahus Umfeld an die Presse durchgestochen wurden. Der deutsche Botschafter Steffen Seibert und das Auswärtige Amt machten am Freitag auf der Plattform X mehrfach klar: "Wesentliche Punkte dieser Darstellung sind falsch und irreführend." Demnach ist der Vorfall gleich in doppelter Hinsicht ein Eklat: Das veröffentlichte Gesprächsprotokoll stammt nicht nur aus einer vertraulichen Unterredung, sondern es soll auch in Teilen falsch sein.

Dass aber überhaupt Teile eines vertraulichen Gesprächs öffentlich wurden, offenbart ein viel größeres Problem als den Konflikt zwischen Netanjahu und Baerbock. Der israelische Regierungschef steht aufgrund der humanitären Krise im Gazastreifen massiv unter Druck, innen- wie außenpolitisch. Sollte er seine Militärtaktik nicht anpassen und stattdessen seine internationalen Partner verprellen, droht der internationale Rückhalt für seine Politik weiter zu bröckeln.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zwei Welten prallen aufeinander

Eines war schon vor dem Eklat klar: Wenn Baerbock auf Netanjahu trifft, prallen Welten aufeinander. Die erste Außenministerin in der Geschichte der Bundesrepublik verfolgt einen wertegeleiteten Kurs. Der israelische Ministerpräsident führt dagegen sein Land seit 1996 schon zweimal. Er gilt als Machtpolitiker, der jahrzehntelange Erfahrung mit taktischen Manövern hat. Kritiker werfen ihm vor, sich an die Macht zu klammern, auch um einer eigenen Verurteilung wegen Korruption zu entgehen.

Netanjahu verstand sich in der Vergangenheit oft mit den Staats- und Regierungschefs, die ähnlich politisch ticken wie er: rechtskonservativ, mit Hang zu einem autoritären Führungsstil. Er hatte etwa gute Beziehungen zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump oder zu Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, aber auch mit Kreml-Chef Wladimir Putin hatte er keine Berührungsängste.