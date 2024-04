Wie geht es weiter?

Denn ein Flächenbrand wäre ein Alptraum. Neben einem Krieg mit zahlreichen Opfern würde das auch die USA mit in den Konflikt ziehen – und das würde Biden mitten im US-Wahlkampf treffen. Ein großer Krieg in der Region würde neue Fluchtbewegungen nach Europa verursachen. Er würde auch die wichtigsten Seehandelswege zwischen Asien und Europa gefährden. Auch Russland will keine Eskalation in diesem Krieg, weil Moskau die iranische Rüstungsproduktion für den eigenen Angriffskrieg in der Ukraine braucht. Die dominierenden Super- und Großmächte haben also ein gemeinsames Interesse daran, diese Katastrophe zu verhindern. Und das ist durchaus eine Chance.