Die Ukraine will Ziele in Russland mit westlichen Raketen angreifen, doch die Verbündeten stellen sich quer. Jetzt haben sich die Verteidiger selbst weitergeholfen.

Das ukrainische Wort Paljanyzja bezeichnet ein traditionelles Weißbrot aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Nach der russischen Invasion der Ukraine 2022 nahm das Wort jedoch eine neue Bedeutung an: Es wurde zu einem sprachlichen Passwort, da Russen es anders aussprechen als gebürtige Ukrainer. Seit Kurzem hat Paljanyzja neben dem Lebensmittel und als Unterscheidungsmerkmal noch eine dritte Bedeutung bekommen. Es ist der Name für eine neue, möglicherweise schlagkräftige Waffe aus ukrainischer Herstellung.

Neue Raketen-Drohne Paljanyzja

"Gestern gab es den ersten erfolgreichen Kampfeinsatz unserer neuen Waffe – einer ukrainischen weitreichenden Raketen-Drohne vom Typ 'Paljanyzja'", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag auf Facebook. Dieser Hybrid sei in der Lage, Flugplätze zu bekämpfen, von denen russische Kampfjets und Bomber aufsteigen, um ukrainische Städte und Ortschaften zu attackieren.

"In den zweieinhalb Jahren seines großangelegten Angriffskriegs hat Russland fast 10.000 Raketen unterschiedlichen Typs und mehr als 33.000 Gleitbomben auf die Ukraine abgefeuert", erinnerte der Staatschef an die verheerenden russischen Angriffe aus der Luft. Nun habe die Ukraine etwas in der Hand, um das Offensivpotenzial der russischen Luftwaffe zu stoppen.

Auflagen aus Washington erschweren Luftkrieg

Die Entwicklung des Mixes aus Rakete und Drohne habe eineinhalb Jahre in Anspruch genommen, sagte Selenskyj. Der Staat hat dazu Förderprogramme aufgelegt und Deregulierungen verabschiedet, um die private Industrie anzutreiben, berichtete die Spendenplattform "United24". Die Produktion der Raketen-Drohne soll nun rasch ausgeweitet werden, sagte Selenskyj. Zur Reichweite der Paljanyzja machte der ukrainische Präsident jedoch keine Angabe. Nach Informationen von "United24" seien jedoch mehr als 20 russische Flugfelder innerhalb des Radius der Waffe. Welche genau gemeint sind, spezifizierte das Portal nicht.

Damit rangiert die ukrainische Eigenproduktion in puncto Reichweite jedoch weit hinter den ATACMS-Raketen, die sich ebenfalls in ihrem Arsenal befinden. Die ballistischen Kurzstreckenraketen aus amerikanischer Produktion können Ziele in bis zu 300 Kilometern Entfernung treffen. Wegen Auflagen aus Washington darf die Ukraine sie jedoch nicht für Angriffe auf russischem Gebiet einsetzen. Dabei befinden sich viele mögliche Ziele im Radius der Langstreckenwaffen, schreibt die US-Denkfabrik Institut für Kriegsstudien (ISW) in einer aktuellen Analyse zum Krieg in der Ukraine.

250 russische Ziele in Reichweite

"Das ISW schätzt, dass sich mindestens 250 militärische und paramilitärische Objekte in Russland in Reichweite der ATACMS-Raketen befinden, die die Vereinigten Staaten der Ukraine zur Verfügung gestellt haben", heißt es dort. Unter den Zielen sollen sich große Militärstützpunkte, Kommunikationsstationen, Logistikzentren, Reparatureinrichtungen, Treibstoffdepots, Munitionslager und Hauptquartiere befinden. Diese Ziele könnten nur sehr schwer verlegt werden und würden die russischen Truppen derzeit in den Bereichen Führung und Kontrolle, Aufklärung, Logistik und Instandsetzung unterstützen, so das ISW.

Hochrangige Beamte der Biden-Administration hätten argumentiert, dass Angriffe mit ATACMS-Raketen auf russisches Gebiet keinen Sinn ergeben würden, weil der Kreml seine Luftstreitkräfte weiter ins Hinterland verlegt habe. Das sei jedoch zu kurz gedacht, so die US-Denkfabrik. Es wäre falsch, "Hunderte von anderen Einrichtungen nicht zu berücksichtigen, die Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützen".

Ernsthafte Bedrohung für Streitkräfte des Kreml