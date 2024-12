Kopiert News folgen

Der österreichische Kanzler reagiert rasch und hart nach dem Sturz des Assad-Regimes. Retter suchen in Syrien unterirdisch nach Tausenden Gefangenen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kommentar zum Umsturz in Syrien: Deutschland muss schnell handeln

Österreich bereitet Abschiebungen nach Syrien vor

Nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien hat die österreichische Regierung einen Abschiebeplan für im Land lebende syrische Flüchtlinge angekündigt. Es werde nun ein "geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm nach Syrien ausgearbeitet", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) der "Bild"-Zeitung. "Zudem werden bereits gewährte Bleiberechte überprüft." Auch Asylverfahren für syrische Antragssteller und der Familiennachzug seien vorübergehend ausgesetzt.

Damit reagiert die österreichische Regierung in Sachen Asylpolitik rascher und weitreichender auf die Entwicklungen in Syrien als etwa die deutsche Bundesregierung. Syrien brauche nach dem Machtwechsel "jetzt seine Mitbürger", sagte Nehammer. "Der Sturz des Assad-Regimes verändert die Gesamtsituation." Asyl sei "bewusst als 'Schutz auf Zeit' gedacht", weshalb seine Regierung die Rückkehr der Geflohenen fördere.

Das in Deutschland zuständige Bundesamt für Flüchtlinge und Migration hatte zwar am Montag ebenfalls die Entscheidungen über Asylanträge von Syrerinnen und Syrer ausgesetzt. Weitergehende Pläne wollte die Bundesregierung zunächst unter Verweis auf die unsichere Lage in Syrien nicht auf den Weg bringen.

Mohammed al-Baschir soll neue Regierung schaffen

18.55 Uhr: Die Zukunft Syriens ist nach dem Sturz des Assad-Regimes offen. Nun wurde der Mann ernannt, der neue politische Strukturen schaffen soll: Mohammed al-Baschir, bislang Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib. Mehr über den Politiker der Dschihadisten-Miliz HTS erfahren Sie hier.

Zehntausende Häftlinge sind wohl noch unterirdisch gefangen

18 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers suchen Aktivisten in dem berüchtigten Militärgefängnis Saidnaja mit Hunden nach politischen Gefangenen. 100.000 sollen demnach weiterhin in Zellen unter der Erde gefangen sein. Laut Medienberichten droht Erstickungsgefahr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutsche Krankenhäuser warnen vor Ärztemangel durch Rückkehrer

17.50 Uhr: Kehren viele Syrer nach dem Sturz des Assad-Regimes in ihre Heimat zurück, könnte das deutsche Krankenhäuser in Probleme bringen. Der Chef der Krankenhausgesellschaft warnt eindringlich vor Personalnot. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zwölf Tote bei türkischem Drohnenangriff in Nordsyrien

11.32 Uhr: Bei einem Drohnenangriff der türkischen Armee auf ein Dorf in der Nähe von Ain Issa sollen mindestens zwölf Zivilisten getötet worden sein. Das berichtet das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit und bezieht sich dabei auf Videos des Angriffs. Unter den Toten sollen auch Kinder und Jugendliche sein.

Die türkische Armee attackiert nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes verstärkt die kurdische, selbstverwaltete Region im Norden Syriens. Wie das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit schreibt, wurde am Sonntag auch die syrische Stadt Manbidsch angegriffen.

Israel zerstört offenbar Chemiewaffen in Syrien

11:15 Uhr: Israel hat offenbar Standorte mit Chemiewaffen und Langstreckenraketen in Syrien angegriffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Das Ziel sei, zu verhindern, dass sie in die Hände feindlicher Akteure fallen, sagte demnach der israelische Außenminister Gideon Saar.

"Unser einziges Interesse gilt der Sicherheit Israels und seiner Bürger", erklärte Saar demnach am Montag gegenüber Reportern. "Deshalb haben wir strategische Waffensysteme attackiert." Dazu gehörten die genannten Chemiewaffen und Langstreckenraketen. Saar machte keine Angaben darüber, wann und wo die Angriffe stattfanden.

Syrien hatte 2013 erklärt, seinen Vorrat an Chemiewaffen aufzugeben. Die Regierung war vorher beschuldigt worden, einen Angriff mit solchen in der Nähe von Damaskus durchgeführt zu haben, bei dem Hunderte Menschen ums Leben kamen. Es wird jedoch angenommen, dass Syrien einen Teil der Waffen behalten hat. In den darauffolgenden Jahren soll das Land diese auch erneut eingesetzt haben.

Scholz twittert auf Arabisch