Blinken: Haben "direkten Kontakt" zur HTS-Miliz aufgenommen

Tice war 2012 in Syrien von Unbekannten verschleppt worden. 2022 teilte die US-Regierung mit, sie wisse mit Sicherheit, "dass er vom syrischen Regime festgehalten worden ist". Die syrische Regierung wies das damals zurück. Am Donnerstag kamen Berichte auf, dass er womöglich gefunden wurde. Es stellte sich aber heraus, dass es sich bei der gefundenen Person um einen anderen vermissten US-Amerikaner handelte .

Die islamistische HTS-Miliz ist aus der Al-Nusra-Front, dem syrischen Ableger des Terrornetzwerkes Al-Kaida hervorgegangen, hat nach eigenen Angaben aber seit 2016 keine Verbindungen mehr zu Al-Kaida. Ihr Anführer Mohammed al-Dscholani präsentiert sich moderat. HTS wird von den USA und auch von der EU als Terrororganisation eingestuft. Seit Ende November hatte sie in Syrien eine Rebellenoffensive angeführt, die am vergangenen Sonntag zum Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad geführt hat.

Nachbarländer fordern Rückzug Israels aus Syrien

7.31 Uhr: Russland hatte bereits in den vergangenen Tagen mehrere Kriegsschiffe aus Syrien abgezogen (s. Eintrag vom 12. Dezember um 0.10 Uhr). Nun verlassen offenbar auch Soldaten und Militärflugzeuge aus dem Süden Syriens das Land. Satellitenbilder vom Militärflugplatz Hmeimim zeigen mehrere Flugzeuge mit geöffnetem Bug beim Beladen. Darüber berichtet unter anderem die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Auf dem Militärflughafen wurden demnach auch Hubschrauber zum Verladen demontiert. Zudem wurden russische Militärkonvois auf der Schnellstraße zwischen Damaskus und Homs gesichtet, darunter waren Panzer und gepanzerte Truppentransporter.