Experte: "Alle US-Militärs in Region legitimes Ziel"

Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 22.06.2025 - 08:22 Uhr

Die USA haben iranische Atomanlagen bombardiert. Experten fürchten Angriffe auf US-Ziele in der Region. Auch Israel fliegt neue Angriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Luftwaffe startet neue Angriffe

Die Angriffe folgten unmittelbar auf iranische Raketenangriffe auf Israel am frühen Sonntagmorgen. Der Iran hatte damit auf Luftangriffe der USA in der Nacht auf iranische Atomanlagen reagiert. Dabei wurden Anlagen in Natans, Isfahan und Fordo gemeldet.