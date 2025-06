Newsblog zum Krieg in Nahost Nach US-Angriff: Iran will nukleare Aktivitäten fortsetzen

Auch die Atomanlage in Isfahan wurde getroffen. (Quelle: epa/EPA/dpa/dpa-bilder)

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump iranische Atomanlagen bombardiert. Der Iran greift Israel mit Drohnen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 22. Juni

Nach US-Angriffen: Trump droht Iran mit weiteren Attacken

Nach dem US-Kampfflugzeuge laut Donald Trump Irans Atomanlagen "vollständig und total ausgelöscht" haben sollen, forderte der US-Präsident in seiner Ansprache, dass "der Iran, der Tyrann des Nahen Ostens, jetzt Frieden schließen" muss. Daraüber hinaus deutete er die Möglichkeit weiterer Maßnahmen an, falls kein Atomabkommen zustande kommt. In den sozialen Medien warnte er Teheran, dass jeder Vergeltungsschlag gegen die Vereinigten Staaten "mit weitaus größerer Gewalt beantwortet werden wird, als das, was heute Nacht geschehen ist".

Saudi-Arabien: Keine Radioaktivität gemessen

Nach den US-Angriffen auf drei iranische Atomanlagen wurden in den arabischen Golfstaaten keine radioaktiven Spuren festgestellt, so die saudi-arabische Atomaufsichtsbehörde. "Es wurden keine radioaktiven Auswirkungen auf die Umwelt des Königreichs und der arabischen Golfstaaten infolge der militärischen Angriffe der USA auf die iranischen Nuklearanlagen festgestellt", so die Behörde für nukleare und radiologische Regulierung in einem Beitrag auf X. Der Iran hat ebenfalls mitgeteilt, dass es um die angegriffenen Anlagen keine Kontamination gebe.

Israelischer Außenminister: Trump ist "wahrer Freund Israels"

Der israelische Außenminister Gideon Saar hat die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran als historische Entscheidung beschrieben. US-Präsident Donald Trump habe damit "seinen Namen mit goldenen Buchstaben in die Geschichtsbücher eingetragen", schrieb Saar in einem Post auf der Plattform X. Trump habe bewiesen "dass er den Titel Führer der freien Welt verdient" und werde "für immer als ein wahrer Freund des jüdischen Volkes und des Staates Israel in Erinnerung bleiben".

Israel schließt Luftraum

Nach den US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran hat Israel wegen einer möglichen weiteren Eskalation seinen Luftraum erneut gesperrt. Die israelische Luftfahrtbehörde teilte mit, angesichts der aktuellen Entwicklungen werde es keine An- und Abflüge geben. Passagiere würden gebeten, sich bei den Fluggesellschaften zu informieren. Die Landübergänge nach Ägypten und Jordanien sollten aber wie gewohnt geöffnet sein, hieß es weiter.

Netanjahu nach US-Angriff auf Iran: USA beenden Israels Arbeit

Infolge des US-Angriffs auf Iran Atomanlagen hat sich Israels Premierminister geäußert. Benjamin Netanjahu sagte, er habe sein Versprechen vom Beginn des israelischen Konflikts gegen den Iran an gehalten, dass die iranischen Atomanlagen zerstört würden. In einer hebräischen Videobotschaft an die israelische Öffentlichkeit nach dem US-Angriff auf die iranischen Atomanlagen erklärte Netanjahu, die amerikanische Operation sei in "voller Koordination" mit den IDF durchgeführt worden. Netanjahu sagt, die USA hätten die von den IDF am 13. Juni begonnene Arbeit gegen die iranischen Atomanlagen beendet.

"Zu Beginn der Operation habe ich Ihnen versprochen, dass die iranischen Atomanlagen auf die eine oder andere Weise zerstört werden würden. Dieses Versprechen wurde gehalten", sagt Netanjahu, nach dem Bomberangriff der USA auf den Iran. Er sagt, dass Trump ihn unmittelbar nach Abschluss der US-Operation angerufen habe, um ihm in einem "sehr herzlichen und bewegenden Gespräch" zu gratulieren. "Er gratulierte mir, er gratulierte unserer Armee und er gratulierte unserem Volk", sagt Netanjahu und fügt hinzu, dass er dasselbe tat. "Präsident Trump führt die freie Welt mit Stärke an. Er ist ein großer Freund Israels, ein Freund wie kein anderer", fährt der Premierminister fort und dankt Trump ausgiebig.

