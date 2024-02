Er verbreitete Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl

Dass Carlson offene Falschnachrichten verbreitet, ist allerdings die Ausnahme. Vielmehr dreht er Geschichten so um oder lässt wichtige Details aus, sodass sie in seine eigene Erzählung passen, gerne auch durch Ironie.

Glaubt Carlson das, was er erzählt, selbst?

Glaubt Carlson das, was er seinem Publikum erzählt, alles auch selbst? Zumindest legt eine Reihe privater Chats, die im Zuge eines Gerichtsverfahrens veröffentlicht wurden, nahe, dass Tucker seinen Zuschauern gegenüber nicht immer ganz offen ist. So schrieb er kurz nach Bidens Wahlsieg, dass es "nicht genug" Wahlbetrug gegeben habe, um das Ergebnis nachträglich zu ändern. Drei Tage später, in seiner Show, erklärte er hingegen, es gebe "berechtigte Sorgen" über die Echtheit der Wahl. Die Jahre unter Donald Trumps Präsidentschaft nannte Carlson in einer Chatnachricht ein "Desaster" und dass er es kaum erwarten könne, ihn bald ignorieren zu dürfen. "Ich hasse ihn leidenschaftlich."