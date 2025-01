Iran weist Anschuldigungen zu Mordkomplott gegen Trump zurück

1 Uhr: Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Iran habe ein Attentat auf den designierten republikanischen US-Präsidenten Donald Trump geplant. "Wir haben so etwas nie versucht und werden es auch nie tun", sagte Peseschkian in einem Interview mit NBC News auf die Frage, ob es einen iranischen Plan gegeben habe, Trump zu töten. Im November hatte das US-Justizministerium einen Iraner angeklagt, der im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden ein Attentat auf Trump geplant haben soll. US-Sicherheitsbehörden hatten den mutmaßlichen Anschlag nach eigenen Angaben vereitelt.

Trump selbst hatte im Wahlkampf behauptet, der Iran könnte hinter den Mordanschlägen auf ihn stecken. Tatsächlich überlebte Trump während seines Wahlkampfes zwei Attentatsversuche – einen bei einer Wahlkampfveranstaltung im Juli in Butler, Pennsylvania , und einen weiteren im September auf seinem Golfplatz in West Palm Beach, Florida . Die Ermittler fanden jedoch keine Hinweise auf eine iranische Beteiligung.

Michelle Obama verpasst Amtseinführung von Trump

18.11 Uhr: Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsidenten verpassen. "Die Teilnahme des ehemaligen Präsidenten Barack Obama an den 60. Amtseinführungszeremonien ist bestätigt. Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird an der bevorstehenden Amtseinführung nicht teilnehmen", hieß es in einer Erklärung des Büros von Barack und Michelle Obama, die der Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt.