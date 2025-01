Quäker-Gemeinden klagen gegen Trumps Migrationspolitik

21.27 Uhr: Gegen die harte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump regt sich in Kirchengemeinden Widerstand. Laut dem Sender "NBC" hat eine Gruppe von Quäkergemeinden Klage gegen das Heimatschutzministerium eingereicht. Konkret geht es dabei um die Aufhebung des Verbots, dass US-Beamten Einwanderer an Orten wie Gotteshäusern, Spielplätzen oder Krankenhäusern kontrollieren dürfen.

Trump hatte das entsprechende Verbot in der vergangenen Woche per Dekret aufgehoben. In der Klageschrift, die am Montag an einem Bundesbezirksgericht im Bundesstaat Maryland eingereicht wurde, heißt es unter anderem, dass schon durch die Androhung der entsprechenden Kontrollen Gemeindemitglieder von dem Besuch von Gottesdiensten abgehalten werden.

Noah Merrill, Sekretär eines der Kläger in der Klage, des New England Yearly Meeting of Friends, teilte laut dem Bericht in einer Mail mit, das Ende des Verbotes sei eine Verletzung der Religionsfreiheit. Eine Reaktion der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

"Ethnische Säuberung": UN kritisiert Trump-Pläne für Gazastreifen

20.52 Uhr: Die Vereinten Nationen lehnen die Idee von US-Präsident Donald Trump zur Umsiedlung der palästinensischen Bewohner des zerstörten Gazastreifens in andere arabische Länder entschieden ab. "Natürlich wären wir gegen jeden Plan, der zur Zwangsumsiedlung von Menschen führen könnte oder zu irgendeiner Art ethnischer Säuberung", sagt der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York. Er betont, dass sich auch Ägypten und Jordanien kritisch zu dem Plan geäußert hätten.

Trump hatte vor Journalisten gesagt, Ägypten und Jordanien könnten die Menschen aufnehmen. Er schlug vor, an einem anderen Ort Wohnungen zu bauen, wo die Palästinenser vielleicht "zur Abwechslung in Frieden leben" könnten. Das könne vorübergehend oder langfristig sein, beantwortete er eine entsprechende Journalistenfrage. Im Gazastreifen leben gut zwei Millionen Menschen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte bereits vor einer möglichen Vertreibung der Bewohner des Küstenstreifens gewarnt. Diese würde "eine eklatante Verletzung der roten Linien" darstellen.

Baerbock spricht erstmals mit neuem US-Kollegen Rubio

18.40 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat erstmals mit ihrem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio telefoniert. "Wir wollen mit der neuen US-Regierung eng zusammenzuarbeiten", wurde die Grünen-Politikerin auf der Plattform Bluesky aus dem Gespräch mit Rubio vom Auswärtigen Amt nach dem rund halbstündigen Telefonat zitiert. "Europa will mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen", macht sie demnach deutlich. Baerbock führt das Telefonat am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel.