Donald Trump kündigt massive Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumimporte an und setzt damit Europa und besonders Deutschland unter Druck. Droht ein globaler Wirtschaftskrieg?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Eher selten lädt Donald Trump die mitreisenden Reporter an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One während des Fluges in sein Büro. Als er am Sonntag allerdings über den Golf von Mexiko auf dem Weg zum Super Bowl flog, dem Endspiel der Football-Saison in New Orleans, machte Trump eine Ausnahme. Er lud die Journalisten zu sich ein, zeigte aus dem Fenster auf das Meer unter sich und erklärte, dies sei der "Golf von Amerika."

Dann unterzeichnete er eine Erklärung, demzufolge fortan am 9. Februar der "Tag des Golfs von Amerika" gefeiert werden solle. Denn an diesem Tag habe er das umbenannte Gebiet zum ersten Mal per Überflug besucht. "Ich fordere öffentliche Amtsträger und alle Menschen der Vereinigten Staaten auf, diesen Tag mit entsprechenden Programmen, Zeremonien und Aktivitäten zu begehen", so Trump.

Dann ließ Trump in typischer Weise fast beiläufig eine Bombe platzen, welche die globalen Märkte sofort in Aufruhr versetzte. "Ich werde am Montag Stahlzölle ankündigen", sagte er so beiläufig, als wäre das weltweite Verhängen von Handelsbeschränkungen in Milliardenhöhe nicht bedeutsamer als das Bestellen einer Cola light. "Jeder Stahl, der in die Vereinigten Staaten kommt, wird mit einem 25-prozentigen Zoll belegt. Aluminium ebenfalls. … Fünfundzwanzig Prozent", sagte Trump. Treffen dazu würden am Montag stattfinden.

Mit dieser Bemerkung leitet Trump erneut globale wirtschaftliche Turbulenzen und Unsicherheiten ein, insbesondere für Europa – und ganz besonders für Deutschland, einen der größten Stahlexporteure in die Vereinigten Staaten. Ausgerechnet in der Woche, in der sein Vize-Präsident J. D. Vance zum Gipfel für Künstliche Intelligenz nach Paris gereist ist und dort auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen soll. Ausgerechnet in der Woche, in der J. D. Vance anschließend gemeinsam mit Trumps Ukraine-Sonderbeauftragten Keith Kellogg und einer Delegation von US-Senatoren und Kongressabgeordneten zur Münchner Sicherheitskonferenz fliegen wird.

Beginnt nun der bereits befürchtete Handelskrieg der USA mit Europa? Und was würde dieser für Deutschland bedeuten?

Was die Zölle für Deutschland bedeuten würden

Deutschland ist so etwas wie die industrielle Export-Machtzentrale der Europäischen Union und wird darum von Trumps angekündigten Zöllen besonders stark betroffen sein. Laut der sogenannten COMTRADE-Datenbank der Vereinten Nationen zum internationalen Handel beliefen sich die Importe der Vereinigten Staaten aus Deutschland im Jahr 2024 auf insgesamt 163,39 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2024 importierten die USA aus Deutschland Eisen- und Stahlwaren im Wert von 2,68 Milliarden US-Dollar, Rohstahl im Wert von 1,54 Milliarden US-Dollar und Aluminium im Wert von 614 Millionen US-Dollar. Das macht Deutschland zum größten europäischen Exporteur in die USA. Aber auch andere EU-Staaten wären betroffen, darunter besonders die Niederlande, Schweden und Italien.

Bei der Fernsehdebatte gegen Friedrich Merz (CDU) gab Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon bevor Trumps Ankündigung bekannt wurde, eine klare Warnung ab: "Wir können innerhalb einer Stunde als Europäische Union handeln." Seine Aussage sollte offenkundig als deutlicher Hinweis an Trump verstanden werden, dass die EU im Zweifel schnell und entschieden Gegenmaßnahmen ergreifen würde. Ob das gelingt, muss sich wahrscheinlich jetzt zeigen. Handelsfragen und damit auch die möglichen Gegenmaßnahmen liegen im Hoheitsbereich der EU, weshalb diese und auch eine künftige Bundesregierung auf eine einheitliche Position der übrigen Staats- und Regierungschefs angewiesen sein wird.

Eine Wiederholung des vergangenen Handelsstreits von 2018